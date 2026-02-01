Sergio Vizuete, un alicantino en la meca del cine estadounidense

Sergio Vizuete (Alicante, 1975) aterrizó en el año 2000 en Los Ángeles (EE UU), atraído por su movimiento cultural y creativo, y lleva años dirigiendo campañas publicitarias de grandes entidades como Los Ángeles Lakers o Los Ángeles Dodgers, por las que recibió dos nominaciones a los Emmy. Acaba de dar el salto al cine y está a punto de estrenar su primer largometraje, Becoming Vera, que ya ha sido premiada en festivales internacionales, y el próximo 20 de febrero llega a las salas de cine con la distribuidora Cinepolis en Hollywood.

Este será el inicio comercial de la película en Estados Unidos, que prevé proyectarse después en ciudades como Nueva York, Chicago, Miami o San Francisco. Aunque se trata de una producción independiente norteamericana de Incandescent Films y Cascabel Films, el filme cuenta con el apoyo de los productores ejecutivos Jiarui Guo (The Brutalist, The Testament of Ann Lee) y Vince Jolivette (The Disaster Artist, Zola).

Fotograma de la película "Becoming Vera", que sigue a una joven pianista de latin jazz / INFORMACIÓN

«Estoy muy emocionado con el estreno en Hollywood y también nervioso, claro, pero intento no dejarme llevar demasiado por el vértigo del momento y centrarme en disfrutar del proceso», explica el director alicantino, ahora residente en Miami, para quien «ha sido un reto enorme levantar la película, especialmente siendo mi ópera prima. Contar con productores experimentados como los de The Brutalist fue un privilegio increíble y un aprendizaje constante y, aunque hubo obstáculos, cada paso valió la pena»

Becoming Vera narra la historia de una joven pianista (interpretada por Raquel Lebish) que encuentra en el jazz latino la fuerza para dar forma a su talento. «Vera es una chica con un talento enorme, pero sin red de seguridad: viene del sistema de acogida de niños en Miami y vive en la precariedad. La película utiliza su recorrido en el mundo del latin jazz como una excusa para hablar de temas que me preocupan profundamente, como la desigualdad, el abuso de poder, la identidad y la necesidad de creer en uno mismo cuando todo alrededor te empuja a rendirte. Más que una historia sobre música, es una historia sobre encontrar tu propia voz y defenderla», explica el director.

«Me interesaba hablar de la fragilidad de los sueños cuando no partes de una posición privilegiada», añade Vizuete, que no dudó en aparcar temporalmente la publicidad para zambullirse en el cine. «Sentí que había historias que necesitaba contar de una manera más personal y completa. Dar el salto al cine fue un gran desafío y, sin duda, daba vértigo, aunque sabía que muchos directores habían hecho esta transición antes que yo, así que no era algo imposible».

Además, creía «profundamente» en la historia que quería contar y dedicó muchas horas a la preparación del rodaje. «Una vez en el set, me sentí en un espacio familiar: mi experiencia en publicidad me ha enseñado a dirigir actores, organizar rodajes y trabajar con equipos grandes. Todo eso me dio la confianza para enfrentar el rodaje de Becoming Vera». Vizuete hizo un casting de cuatro meses en el que recibió más 4.000 solicitudes antes de seleccionar los seis papeles principales.

Referencias y próximos proyectos

Aunque le cuesta decantarse entre sus referentes cinematográficos, al realizador alicantino le atrae el cine independiente americano, especialmente la época del Nuevo Hollywood de los años 70 y el auge del cine de los 90. «Últimamente veo mucho cine de Steven Soderbergh, John Cassavetes, Sidney Lumet o Clint Eastwood, pero si me preguntaras el mes que viene seguro que te nombraría otros de la misma época. Me pasa a menudo que empiezo a saltar de plataforma en plataforma sin saber qué ver, hasta que acabo rescatando alguna película de los 70 o los 90 que recordaba vagamente… y así estoy redescubriendo auténticos peliculones», comenta .

Imagen de la película, que protagoniza la actriz Raquel Lebish / INFORMACIÓN

El cineasta ya tiene en mente su próxima película, The Cubas Plan, basada en hechos reales. Una comedia dramática que narra el ascenso y la caída en desgracia de dos ojeadores de béisbol norteamericanos que, durante los años 90, ayudaron a decenas de deportistas cubanos a salir de la isla de manera irregular. Lograron hacer una fortuna colocando a estos jugadores en equipos de la liga nacional de béisbol de EE UU, hasta que una investigación expuso sus prácticas y los llevó a la ruina.

Entre dos mundos

«Mi idea es seguir compaginando cine y publicidad. La publicidad es algo que todavía hoy me gusta mucho. Me encanta porque es un reto constante de agilidad, creatividad y capacidad de adaptación: todo sucede muy rápido. Esa energía y esa inmediatez me siguen resultando muy estimulantes».

Sobre su trabajo con los Lakers, lo recuerda como «una experiencia increíble. No coincidí con Pau Gasol, rodé campañas durante los dos últimos años de Kobe Bryant en el equipo, cuando Pau ya se había marchado. Aun así, estar cerca de ese nivel de exigencia fue muy inspirador. Aún quedaban estrellas como Kobe Bryant, Steve Nash, Ron Artest (Metta World Peace) o Nick Young».