Claudio H.: un enamorado de la música elegante

Ficha técnica Artista: Claudio Mariano Herchhoren Procedencia: Buenos Aires (Argentina) / Alicante Discos: Canciones de allá y de acá (2003), Historias (2005), Cartonero (2007), Placer de volar (2009), El tiempo empieza ahora (2013), La vida siempre se abre paso (2017) y Los buenos ganan (2022) Año de comienzo: 1991

El protagonista de Sonidos de proximidad de esta semana es especial. En esta revisión de artistas de la provincia, Claudio H. se presenta como un alicantino por convicción. Trotamundos argentino, ha encontrado en la capital de la provincia su lugar en el mundo, algo que no experimentó en su primera aventura española, cuando llegó a Madrid en 1989. "Viví mucho tiempo allí, pero nunca me consideré madrileño. Sin embargo, en estos pocos años que llevo aquí puedo decir con orgullo que soy un alicantino más", comenta. En 2017 decidió afincarse en una ciudad que lo acogió con los brazos abiertos, y de esa llegada nació un proyecto que refleja su forma de ser y de entender la música.

Mestís es la apuesta musical que le ha permitido formar una alianza con el trompetista Carlos Porcel —también protagonista de esta sección hace un par de años— y con el percusionista Juanlu Mas. Además, encuentra un espacio para compartir también referencias con Francesco Severino y Benjamín Marpegán en formato quinteto, un lugar donde dar forma a todas sus inquietudes artísticas y ofrecer una mirada polifacética a la miscelánea que recorre su mente.

Su corriente libre de estilos transita del jazz al reggae, pasando por ritmos brasileños y latinoamericanos, siempre guiada por un hilo conductor: la elegancia. "Me hace mucha ilusión que mi música se valore como elegante", comenta Claudio. "Yo considero que mis canciones están movidas por una elegancia animal. Porque, a decir verdad, lo que más nos aleja de los animales es lo que más nos embrutece".

Claudio H. impulsa un proyecto musical vinculado a la canción de autor, pero lo hace desde la distancia, esquivando etiquetas. "Me siento un poco cantautor, pero no entro dentro del estereotipo que se tiene", explica. Porque él es mucho más que una simple etiqueta: es un músico que empezó a tocar la guitarra en 1983 y que desde entonces ha ido perfeccionando su relación con la música. "Me gusta estudiar todos los días, meterme en líos con la armonía, flipar mucho cuando compongo. Me adentro en esa película del jazz, que es lo que más me mueve, y eso escasea bastante en el ambiente cantautoril", confiesa. Mientras que las referencias de la canción de autor suelen ser otras, su mente inquieta respira jazz, al alcance de muy pocos.

Claudio H., durante una sesión de fotos realizada en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Escuchar sus creaciones es adentrarse en un universo donde la sonoridad y la poesía se dan la mano, transportando al oyente por paisajes sonoros únicos. Posee una capacidad innata para explorar los recovecos de lo que él llama "canción mestiza", composiciones que recogen la poesía de lo cotidiano desde un prisma arriesgado pero divertido, delicado pero maduro. Una fusión de estilos que permite bailar con elegancia y comprender que cada espacio sonoro, incluso el silencio, tiene su valor. "Mis canciones reflejan una parte visible de mí. La gente me dice que soy demasiado sincero, transparente, y en cierto modo es verdad; no puedo mentir sin que se note". Por eso, su obra es una prolongación de sus vivencias, la realidad convertida en arte.

"Cada canción es distinta, pero todas vienen de una semilla —explica—. Esa semilla puede ser una idea pequeña, musical o lírica. Ahora estoy en una época de experimentar, pero muchas veces las canciones vienen solas, de momentos intensos, como el enamoramiento. Me gusta escribir andando, paseando; en casa pensar demasiado no funciona".

Para Claudio, ese ejercicio de reflexión excesiva diluye la verdad que permanece intacta en la experiencia. "Nunca me planteo cómo ve mi música el público. Las canciones son como hijos que van naciendo; les tengo cariño, pero no las analizo técnicamente. Estoy muy metido en cada canción mientras la creo, suena en mi cabeza todo el tiempo hasta que la suelto. Es como estar enamorado de la canción un tiempo y luego pasar a la siguiente".

Contra la opresión creativa

A veces solo hace falta un empujón para poder desplegar las alas. Un apoyo en esa incapacidad opresiva de crear. Claudio H. descubrió su afición por la música en un entorno complicado para la creación artística. Dentro de una familia donde, simplemente, no se creía en eso. "Vengo de un ambiente opresivo, familiar, que no fomentaba mucho el arte ni el desarrollo personal a nivel artístico. Entonces se me quedó como reprimido. Toqué, me formé en conservatorio primero, luego en escuela de jazz, con profesores y mucho aprendizaje autodidacta".

Claudio H. actuará el 6 de febrero en el Söda Bar de Alicante / Rafa Arjones

Ahora, puede dedicarse a una vocación que antes le parecería muy lejana. "He conocido gente que no son artistas debido al entorno en el que han crecido, pero podrían serlo. Yo tuve la suerte de encontrarme con personas que me cambiaron la cabeza cuando era joven", apunta el músico. "Tomar la decisión de dedicarse al arte es valiente".

En ese vínculo especial con su arte, Claudio H. ofrecerá un concierto el viernes 6 de febrero, a las 20.30 horas, en el Söda Bar (Médico Pascual Pérez) de Alicante, en formato trío junto a Carlos Porcel y Juanlu Mas. Durante la actuación, el músico interpretará canciones de su último álbum, Los buenos ganan, y ofrecerá a los asistentes un adelanto de algunos temas de su próximo disco, que ya está en desarrollo.

Además, dos días antes, el 4 de febrero, sus seguidores podrán escuchar por primera vez una de las composiciones de este nuevo trabajo, Contacto permanente, convirtiendo estos días en una semana repleta de novedades en torno al compositor y músico argentino.