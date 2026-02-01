La élite ganadera desembarcará en la Feria de Hogueras

No hay nada más bonito y entrañable que el empresario taurino de una ciudad desvele en exclusiva los hierros que se lidiarán en la próxima feria en una fría mañana de enero. Esa «exclusiva» la regaló el gerente de Eventos Mare Nostrum S. L. Nacho Lloret, a todos los presentes el pasado domingo en el transcurso de la gala anual que organiza la Asociación Cultural «Puerta Grande, Sentimiento Taurino».

Lloret, visiblemente contento y agradecido por la mención especial que recibió, anunció que el hierro de Victorino Martín volverá a lidiar en Alicante después de los extraordinarios resultados obtenidos, no sólo en la pasada feria, sino en los últimos años.

Hay que recordar que Victorino ha sido el ganadero más laureado en los últimos tres años en Alicante por la calidad de sus toros. No hizo falta decir que el matador de toros de Gerena, Manuel Escribano, otro de los triunfadores de la Feria de Hogueras y premiado también en el citado acto toreará esa corrida. Aunque todo apunta a que será una terna, nadie descarta que dicha cita torista venga acompañada de alguna sorpresa que la hará todavía más atractiva. Habrá que esperar.

En 2026, Victorino Martín celebrará cuatro décadas desde su debut en la Plaza de Toros de Alicante un 29 de junio de 1986. Desde esa fecha no volvió a lidiar hasta 2023, año a partir del cual no ha faltado a su cita con el coso de la Plaza de España. Pero además del centenario hierro, Lloret anunció que la élite ganadera estará en Alicante en 2026. Hierros de la talla de Victoriano del Río y Toros de Cortés, El Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto, Álvaro Núñez, Victoriano del Río o Santiago Domecq serán lidiados en Alicante en el mes de junio, un gran elenco y esfuerzo que tiene como objeto la búsqueda de la excelencia, para que los toreros puedan llegar a su cénit artístico.

En el caso concreto de Santiago Domecq será un hierro que debutará en Alicante y es que pese a todo el prestigio que atesora, nunca ha lidiado en la «terreta». Para la novillada picada serán los novillos del hierro de Talavante los que vendrán a Alicante, al igual que ocurrirá con una de las dos novilladas de la Feria de Fallas. Para las dos clases prácticas Lloret contará con los hierros de Alcurrucén y del castellonense Daniel Ramos. Por otra parte, en rejones serán los toros de Fermín Bohórquez los que volverán a lidiarse en Alicante, otra ganadería de lujo para la que tiene que ser otra gran tarde.

Sea como fuere, este anuncio de los hierros del serial da muchas pistas en torno a los toreros que se anunciarán después, aunque también habrá hueco para algunas sorpresas. En definitiva, este gran anuncio se produce a finales del largo mes de enero, algo que evidencia el costoso trabajo que supone conformar una feria que se celebrará dentro de seis meses. Los mismos meses que Morante ha estado apartado de los ruedos para volver a vestirse de luces. De momento, el diestro de la Puebla ha confirmado su presencia en Sevilla, regresando la tarde del Domingo de Resurrección, pero más allá del mes de abril, muchas otras ferias le esperan como agua de mayo y quien sabe si, «ese agua» en lugar de en mayo cae en junio en Alicante… ya se verá.