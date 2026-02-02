La Biblioteca Azorín de Alicante muestra al público las grandes joyas de su fondo histórico

Más allá de su función de préstamo y de democratización del acceso a la lectura, la Biblioteca Pública Azorín de Alicante custodia un fondo de extraordinario valor histórico: una colección de libros, manuscritos y documentos que permite asomarse al pasado literario, cultural y social de la provincia.

Con este objetivo, desde la Asociación Amigos de la Biblioteca Pública Azorínse ha impulsado una exposición destinada a dar a conocer algunas de las obras más relevantes que conserva la institución. Se trata de la muestra efímera La joia del mes, una iniciativa mediante la cual, cada mes, se presenta al público uno de los tesoros bibliográficos que alberga el edificio. Tras una primera experiencia piloto dedicada a antiguas cartas náuticas de la provincia, en esta ocasión la exposición se centra en la figura de Marco Vitruvio Polión.

Los dos ejemplares de Vitruvio expuestos este mes de febrero / HECTOR FUENTES

La obra elegida es De arquitectura, considerado el tratado de arquitectura más antiguo y el único conservado de la Antigüedad clásica. Este título se estructura en diez libros y, según los especialistas, fue redactado probablemente entre los años 23 y 27 d. C. Se trata del texto más antiguo que se conserva sobre esta disciplina y fue tomado por los arquitectos del Renacimiento como una fuente de referencia directa para el conocimiento de la arquitectura grecolatina. De la obra han llegado hasta nuestros días únicamente los textos, habiéndose perdido las ilustraciones originales.

En sus páginas, el tratado ofrece un exhaustivo examen de los conocimientos necesarios para la práctica de la arquitectura. En concreto, en la exposición se muestran dos ediciones de esta obra: la de Miguel de Urrea, impresa en Alcalá en 1582, y la de Joseph Ortiz y Sanz, publicada en la Imprenta Real de Madrid en 1787. De este modo, su relevancia trasciende el ámbito estrictamente profesional de los arquitectos y alcanza al público general, fundamentalmente por la profunda influencia que ejerció en la Europa moderna.

Vicent Muñoz enseña algunas de las obras antiguas a dos de los portavoces de la Asociación Amigos de la Biblioteca Azorín / HECTOR FUENTES

"La idea es exponer durante un periodo limitado, normalmente de un mes, una pieza especialmente relevante del fondo antiguo y complementarla con una actividad cultural relacionada con su contenido. Puede ser una conferencia, una charla o un encuentro divulgativo que ayude a contextualizar la obra", explica José Ramón Navarro, portavoz de la Asociación Amigos de la Biblioteca Azorín. No obstante, la incertidumbre sobre el horario de apertura, que ha dejado a la biblioteca cerrada por las tardes, les ha impedido programar una actividad para esta ocasión.

En cuanto al tiempo de exposición, su presencia en el hall del edificio está condicionada por criterios de conservación, especialmente por la incidencia de la luz. "Aunque no estamos en una zona de exposición solar directa, las condiciones lumínicas no son ideales y el papel sufre", señala el técnico de la biblioteca Vicent Muñoz. Según indica, el proyecto se está desarrollando con especial cuidado para garantizar que los ejemplares sufran el menor deterioro posible durante su exhibición.

Importancia monetaria y simbólica

Según han informado a INFORMACIÓN fuentes de la Biblioteca Azorín, estos fondos proceden en su mayor parte de antiguos conventos de la ciudad, suprimidos a raíz de los procesos de desamortización, así como de compras y donaciones realizadas por la burguesía alicantina. Entre las piezas más destacadas se encuentra un incunable: una Biblia impresa en Basilea en 1491 por el humanista Johannes Froben, conocido por haber editado la primera Biblia completa en latín en formato octavo, denominada Biblia del pobre por su mayor accesibilidad y facilidad de transporte.

Además de este incunable del siglo XV, el fondo conserva piezas de enorme valor simbólico y monetario. Se trata de un conjunto numerado compuesto por 74 obras del siglo XVI, 209 del siglo XVII y 50 manuscritos. Entre estos últimos destaca el manuscrito Actes de la partició dels termes de entre Oriola e Favanella, un documento en valenciano del siglo XV que establece los límites geográficos entre ambos territorios, desde la sierra de Orihuela hasta la rambla situada antes del azud del Llogós.

Los ejemplares de Vitruvio no son las únicas joyas sobre arquitectura que custodia la biblioteca / HECTOR FUENTES

Asimismo, sobresalen obras del escritor franciscano Francesc Eiximenis, las Constituciones de la Iglesia Valenciana a partir de 1546, así como ejemplares de Homero, Claudio Ptolomeo y tratados de Vitruvio, todos ellos datados en el siglo XVI. Aunque tradicionalmente se ha considerado que estos fondos procedían exclusivamente de conventos desamortizados, Vicent Muñoz matiza que "investigando el archivo administrativo de la biblioteca hemos comprobado que hubo donaciones muy importantes de miembros de la burguesía alicantina del siglo XIX, que donaron cientos de volúmenes de los siglos XVII y XVIII. Estas aportaciones fueron clave para la configuración del fondo".

La biblioteca cuenta también con un fondo alicantino integrado por folletos municipales, religiosos y políticos de gran relevancia histórica. En este ámbito, resulta especialmente destacable el esfuerzo de digitalización realizado, que permite el acceso remoto a una parte significativa de estas obras sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones, al tiempo que se garantiza la conservación de los originales, muchos de ellos en delicado estado.

"Gracias al Ministerio de Cultura se han digitalizado muchas de estas obras, lo que permite su consulta por parte de investigadores sin poner en riesgo los originales. Además, están disponibles en la base de datos del Ministerio, lo que amplía enormemente su alcance", señala Muñoz, quien considera "fundamental" la apertura de este fondo al público general: "Forma parte de la historia de Alicante. Dar a la ciudadanía la posibilidad de conocerlo es esencial, no solo desde el punto de vista patrimonial, sino también emocional y cultural. La biblioteca no es únicamente un espacio de préstamo, es también un lugar donde se conserva la memoria colectiva".