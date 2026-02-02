La biblioteca Azorín recupera su horario de tardes, pero sin sala general
Este jueves hay una convocatoria de protesta por la situación de este centro público frente a la Casa de las Brujas
La movilización ciudadana y las protestas han dado sus frutos, al menos por ahora. La biblioteca pública Azorín, dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura, recuperará su horario de tardes a partir de este 3 de febrero, abriendo 9 a 20.30 horas la atención al público. Eso sí, con un "pero", y es que la sala general permanecerá abierta solo de 𝟗:𝟎𝟎 𝐚 𝟏𝟒:𝟑𝟎 𝐡.
Junto con la sala de estudios de la antigua CAM en la calle San Fernando, esta es la única sala pública de la que pueden hacer uso opositores y estudiantes alicantinos.
Así lo han comunicado después de que la Asociación 'Amigos de la Biblioteca Azorín' convocara una concentración para el próximo jueves 5 de febrero a las 18.00 horas frente a la Casa de las Brujas.
Protestas
Desde la asociación denuncian que la biblioteca "no compra libros nuevos", ha cancelado un total de ocho clubes de lectura "sin previo aviso y sin dar ninguna explicación" y no se organizan actividades para los niños, además de la principal reclamación ya solventada: que a pesar de ser una biblioteca clave en Alicante y el resto de la provincia, ha estado meses funcionado únicamente por las mañanas.
