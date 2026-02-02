Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La biblioteca Azorín recupera su horario de tardes, pero sin sala general

Este jueves hay una convocatoria de protesta por la situación de este centro público frente a la Casa de las Brujas

Puerta principal de la Biblioteca Azorín de Alicante, ubicada en el Paseíto Ramiro / ALEX DOMINGUEZ

Carmen Tomàs

La movilización ciudadana y las protestas han dado sus frutos, al menos por ahora. La biblioteca pública Azorín, dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura, recuperará su horario de tardes a partir de este 3 de febrero, abriendo 9 a 20.30 horas la atención al público. Eso sí, con un "pero", y es que la sala general permanecerá abierta solo de 𝟗:𝟎𝟎 𝐚 𝟏𝟒:𝟑𝟎 𝐡.

Junto con la sala de estudios de la antigua CAM en la calle San Fernando, esta es la única sala pública de la que pueden hacer uso opositores y estudiantes alicantinos.

Así lo han comunicado después de que la Asociación 'Amigos de la Biblioteca Azorín' convocara una concentración para el próximo jueves 5 de febrero a las 18.00 horas frente a la Casa de las Brujas.

Protestas

Desde la asociación denuncian que la biblioteca "no compra libros nuevos", ha cancelado un total de ocho clubes de lectura "sin previo aviso y sin dar ninguna explicación" y no se organizan actividades para los niños, además de la principal reclamación ya solventada: que a pesar de ser una biblioteca clave en Alicante y el resto de la provincia, ha estado meses funcionado únicamente por las mañanas.

