DJ Nano y Benidorm se alían: llega Oro Viejo Festival, un homenaje a la música "remember" en España

Un evento que busca recuperar la experiencia emocional de los grandes himnos de finales de los noventa. El Ayuntamiento de Benidorm ha acogido este lunes la presentación oficial de Oro Viejo Festival, un nuevo macroconcierto que se celebrará el próximo 1 de agosto y que busca consolidarse como el mayor festival dedicado a la música de baile y al sonido remember en España, un fenómeno cultural que marcó a toda una generación y que sigue gozando de una notable vigencia.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm, Jesús Carrobles, así como de otros representantes institucionales. Durante la presentación, José Luis Iravedra, CEO de Disparate y promotor del festival, ha desgranado las claves de un proyecto que da un paso más en su evolución, acompañado por Álex Fratini, CEO de SkyFest Benidorm, recinto que acogerá el evento.

Un momento de la rueda de prensa donde se ha presentado el macrofestival / INFORMACIÓN

"Oro Viejo es mucho más que un evento musical, es el mayor homenaje a la música de baile en nuestro país y a una generación que creció con estos himnos. Convertirlo ahora en festival es una evolución natural del proyecto, y hacerlo en Benidorm y en un espacio como SkyFest era el paso lógico", ha señalado José Luis Iravedra, pese a que habrá que esperar un poco más para descubrir qué artistas conformarán el cartel.

De la mano de DJ Nano, Oro Viejo Festival propone una experiencia que apela directamente a la memoria emocional del público, recuperando los grandes himnos que definieron la cultura club de finales de los noventa y principios de los dos mil. Tras años de éxito en formato evento, el proyecto amplía ahora su alcance con una propuesta de gran formato que incorpora nuevos contenidos artísticos y una mayor ambición escénica.

DJ Nano, durante una de sus sesiones, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Una novedad para el recinto SkyFest

La cita tendrá lugar en SkyFest Benidorm, un recinto concebido específicamente para albergar grandes eventos musicales y experiencias de ocio de gran escala. Su infraestructura permitirá acoger varios escenarios en los que convivirán DJs, bandas y artistas emblemáticos de la escena dance y remember, configurando una programación amplia y diversa que mantiene la identidad de Oro Viejo y eleva la experiencia del público.

Cartel oficial de Oro Viejo Festival en Benidorm / INFORMACIÓN

Según se ha explicado durante la presentación, el espacio contará con el montaje de dos escenarios, que darán rienda suelta a más de 12 horas de festival con la incorporación de más de 20 artistas. El recinto, con nuevo nombre, estará emplazado la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, lugar que poco a poco comienza a esclarecer una programación veraniega que ya no dispone del festival referencia de Benidorm: el Low Festival.

Noticias relacionadas

Debido a esto, comienzan a conocerse a cuentagotas qué conciertos van a suplir la baja de uno de los festivales más importantes de toda España, que se ha mudado en 2026 a Torrevieja. Ya se conocía la actuación el 24 de julio del artista internacional Chayanne y, ahora, el Oro Viejo Festival muestra la dirección que quieren seguir los nuevos encargados de explotar la escena musical benidormí. Próximamente, darán a conocer más datos sobre qué artistas integrarán el cartel de esta propuesta liderada por DJ Nano.