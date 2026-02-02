Héctor de Miguel (Quequé) cancela su actuación en el Teatro Principal de Alicante tras ser acosado en redes sociales

El cómico Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, anunció la pasada semana una retirada temporal de su actividad profesional tras la fuerte polémica desatada por una parodia que emitió en su programa Hora Veintipico, de la Cadena SER, en la que criticaba la cobertura informativa del presentador Nacho Abad sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, De Miguel explicó que llevaba tiempo arrastrando un desgaste personal y profesional y que “ha llegado el momento de parar”, señalando que los recientes acontecimientos habían precipitado su decisión de apartarse de forma indefinida de su labor al frente del programa. En su mensaje, el cómico agradeció a la Cadena SER el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria y lanzó disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por el contenido de su programa.

En dicha emisora de radio, también contó con un programa de la magnitud de La vida moderna, acompañado por el presentador David Broncano y el cómico Ignatius Farray. Además, fruto de su participación como colaborador de ese espacio radiofónico, la SER le premió con La lengua moderna donde, en compañía de Valeria Ros, desgranaba la importancia de la lengua española con su característico toque de humor.

Lo que desató su retirada

La controversia se centró en un sketch emitido el pasado 21 de enero en el que Quequé ridiculizaba el enfoque sensacionalista que, según él, había empleado el periodista Nacho Abad al informar sobre el accidente, un segmento que fue recibido con fuertes críticas desde sectores de la derecha y la ultraderecha. Las reacciones incluyeron ataques personales al humorista y cuestionamientos públicos sobre la idoneidad de su comentario satírico.

El impacto de la polémica ha tenido consecuencias prácticas inmediatas: desde su retirada hasta la cancelación de varios espectáculos en teatro de su show Hora Treintaypico, la versión escénica de su formato de humor, que ha afectado de manera directa a una actuación que tenía programada para el próximo 29 de mayo en el Teatro Principal de Alicante. Según ha podido saber INFORMACIÓN, la productora del espectáculo, Ninona Producciones, ha comunicado al coliseo alicantino la cancelación de todas las fechas de la gira.

Cómo reclamar la devolución del dinero

Desde el Teatro Principal de Alicante lamentan "las molestias que esta situación pueda ocasionar" e informan que el importe de las entradas será devuelto íntegramente a cada una de las personas que ya hubiesen adquirido una localidad para disfrutar del show de comedia en directo. Por ello, durante los próximos días, cada comprador recibirá, a través del correo electrónico facilitado para tramitar la compra, toda la información correspondiente al proceso de devolución del importe de la entrada.

Desde el coliseo recalcan que está decisión es externa a ellos y que se adopta "tras el comunicado público realizado por el artista" y responde "a la necesidad de detener la actividad en directo de manera inmediata". La retirada de Héctor De Miguel también se produce en un contexto más amplio de acoso y amenazas que han recibido él y otros colaboradores del programa. No obstante, el comunicado del cómico parece dejar claro que el parón es temporal: "tengo que descansar un rato y luego ya veremos".