El monologuista JJ Vaquero llega a Alicante con su humor más canalla

El famoso monologuista José Juan Vaquero, conocido como JJ Vaquero, llega a Alicante con su espectáculo de humor desenfadado. Después de colaborar en programas como Comedy Central, El Hormiguero, YuNoTePierdasNada o Lo Mejor que te puede pasar de MelodíaFM, llega a la Plaza del Chandrío el próximo 13 de febrero.

El humorista es capaz de convertir cualquier situación cotidiana en pura comedia y así lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera en el mundo de la televisión y la radio.

Noticias relacionadas

JJ Vaquero

El precio de las entradas es de 15 euros más gastos de gestión y el espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas.