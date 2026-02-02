Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El monologuista JJ Vaquero llega a Alicante con su humor más canalla

El próximo 13 de febrero se subirá al escenario en la Plaza del Chandrío

JJ Vaquero (izda) y Álex Clavero en una imagen de archivo / RTVE

O. Casado

El famoso monologuista José Juan Vaquero, conocido como JJ Vaquero, llega a Alicante con su espectáculo de humor desenfadado. Después de colaborar en programas como Comedy Central, El Hormiguero, YuNoTePierdasNada o Lo Mejor que te puede pasar de MelodíaFM, llega a la Plaza del Chandrío el próximo 13 de febrero.

El humorista es capaz de convertir cualquier situación cotidiana en pura comedia y así lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera en el mundo de la televisión y la radio.

El precio de las entradas es de 15 euros más gastos de gestión y el espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas.

TEMAS

Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes regularizados puedan votar y una reforma legal que acorte los plazos de nacionalización

Un nuevo premio de narrativa para Alicante: la catedrática de la UA Carmen Ródenas se alza con el Premio Literario Nostromo

El monologuista JJ Vaquero llega a Alicante con su humor más canalla

PP y Vox votan "no" a una moción que rechaza ampliar el vertedero de El Campello: "El populismo no recicla un kilo de basura"

San Agatángelo y Elche: “cuando la tradición crece sin perder sus raíces”

Los médicos de Familia opinan: lo que falta para que funcione el nuevo decreto de Atención Primaria

Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Dana en Valencia

