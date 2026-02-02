El monologuista JJ Vaquero llega a Alicante con su humor más canalla
El próximo 13 de febrero se subirá al escenario en la Plaza del Chandrío
El famoso monologuista José Juan Vaquero, conocido como JJ Vaquero, llega a Alicante con su espectáculo de humor desenfadado. Después de colaborar en programas como Comedy Central, El Hormiguero, YuNoTePierdasNada o Lo Mejor que te puede pasar de MelodíaFM, llega a la Plaza del Chandrío el próximo 13 de febrero.
El humorista es capaz de convertir cualquier situación cotidiana en pura comedia y así lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera en el mundo de la televisión y la radio.
El precio de las entradas es de 15 euros más gastos de gestión y el espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas.
