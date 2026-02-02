Loquillo llega a Alicante con una propuesta renovada: fecha del concierto y precio de las entradas

Más de cuatro décadas sobre los escenarios avalan la trayectoria de José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, una de las figuras más sólidas y reconocibles del rock español. A sus más de 45 años de carrera, el artista demuestra que sigue en plena forma y con intacta capacidad de convocatoria, como está dejando patente con su gira Corazones legendarios, un recorrido por los grandes hitos de su repertorio que combina respeto por la esencia original de sus canciones con una renovada energía sonora.

El tour, que ha cosechado un notable éxito de público en su paso por grandes recintos del país, llegará el próximo 15 de agosto, a partir de las 22 horas, con un concierto programado en Muelle Live del Puerto de Alicante. Esta nueva parada se suma a una serie de actuaciones que han colgado el cartel de completo en espacios como el Movistar Arena de Madrid, el Sant Jordi Club de Barcelona o las plazas de Bilbao, Zaragoza, Valencia, Gijón y A Coruña durante el último trimestre de 2025.

Cartel oficial de la gira de Loquillo con su disco "Corazones legendarios" / INFORMACIÓN

Una nueva mirada a los grandes clásicos

Corazones legendarios plantea una revisión de las canciones más emblemáticas de la carrera de Loquillo, reinterpretadas con un nuevo sonido y una puesta en escena que mantiene intacta la actitud rockera que ha definido al artista desde sus inicios. El espectáculo se apoya en un repertorio ampliamente reconocido por varias generaciones de seguidores y en una banda de primer nivel, concebida para ofrecer un directo potente y sólido.

La formación que acompaña actualmente a Loquillo está integrada por Igor Paskual y Josu García a las guitarras, Laurent Castagnet a la batería, Alfonso Alcalá al bajo, Dani Herrero al saxofón y Germán San Martín a los teclados, un conjunto de músicos de amplia experiencia que refuerza el carácter contundente del directo. Además, contará en Alicante con la banda Ciclonautas como invitada, que estará presentando en directo su último álbum de estudio Ecdisis.

Una imagen de Ciclonautas, banda invitada del concierto de Loquillo en Alicante / Fernando Lezaun

Quiénes son Ciclonautas

Ciclonautas surgió en 2011 como fruto de la unión de Mai Medina (voz y guitarras), Javier Pintor Txo (bajo) y el batería de Marea Alén Ayerdi, consolidándose rápidamente como una de las formaciones más prometedoras del rock español. Su primer álbum, Qué tal? (2014), un doble CD con 22 canciones, logró amalgamar de manera efectiva lo mejor del rock anglosajón, el rock urbano español y el rock argentino. El disco contó con destacadas colaboraciones, entre las que se incluyen Robe Iniesta e Iñaki Antón Uoho de Extremoduro, Kutxi Romero y César Ramallo de Marea, Loquillo, El Drogas, El Enano y el Cebolla de La Vela Puerca, y Alex Sadui de Gatibu.

Actualmente están presentando Ecdisis, su cuarto álbum de estudio, donde desgranan una sonoridad en clave de stoner rock que da una nueva mirada a su paleta sonora habitual. Unas canciones más lentas y sentidas que transforman su universo melódico como consonancia de una evolución vital que les permite seguir manteniendo la llama con la que crearon el proyecto. Canciones como Huellas o El animal ya se han colado entre las más escuchadas de su discografía, lo que indica que sus seguidores también han abrazo esta evolución artística.

Cómo comprar las entradas

El rock será protagonista indiscutible de esta velada veraniega frente al puerto. Las entradas para el concierto de Alicante ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital vivaticket, en una cita que se perfila como uno de los grandes eventos musicales del verano en la ciudad. Solo hay una modalidad de entrada, la de abono general, y los interesados ya pueden adquirirla al precio de 45 euros más gastos de gestión. Además, los menos de dos años entran gratis. El concierto cuenta con el sello de El Dromedario Records.