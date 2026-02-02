Un nuevo premio de narrativa para Alicante: la catedrática de la UA Carmen Ródenas se alza con el Premio Literario Nostromo

Una trama de "intriga y acción que conduce al lector desde la selva africana hasta el océano Atlántico, escenario de grandes epopeyas". Con estas palabras. el jurado del XXIX Premio Literario Nostromo L’Aventura Marítima define la novela Castillo Montealegre, ganadora de esta edición del concurso. Una obra escrita por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Carmen Ródenas Calatayud, que recrea un episodio poco conocido durante la Segunda Guerra Mundial.

El galardón, dotado con 5.000 euros, fue entregado el pasado 29 de enero en el Museo Marítimo de Barcelona y reconoce, desde 1997, las mejores narraciones relacionadas con el mar y la cultura marítima. Se trata del único premio de estas características que se concede en España y conlleva además la publicación de la obra por la Editorial Edhasa, que ya ha puesto la obra a la venta.

La historia se basa en hechos reales ocurridos el 8 de abril de 1943, cuando el submarino alemán U-123 hundió a plena luz del día el Castillo Montealegre, un buque mercante español que regresaba desde la entonces colonia de Guinea cargado de madera.

Portada de "Castillo Montealegre", la novela de Carmen Ródenas / INFORMACIÓN

Entre la investigación y la escritura de ficción

Ródenas, nacida en Valencia en 1962, compagina su actividad docente e investigadora en la Universidad de Alicante con la escritura de ficción. Según la autora, intenta compatibilizar ambas facetas profesionales "haciendo malabarismos y robando tiempo a mi familia, pero cuando algo te gusta le dedicas tiempo”, explica.

Aunque se trate de una novela histórica, su especialidad, la economía, está muy presente en su obra. Se trata de un enfoque propio que diferencia su obra de las demás: "La economista sale por todas partes, tanto en este libro como en el anterior, El Talento", afirma la autora. En este sentido, señala que su interés por determinados acontecimientos históricos le lleva a analizarlos desde una perspectiva económica: "¿Por qué un barco viene cargado de madera desde Guinea a Valencia? ¿Para qué servía esa madera? ¿Cómo se organizaba el transporte?".

La autora Carmen Ródenas en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Son preguntas que se analizan en Castillo Montealegre, un enfoque que revitaliza el texto desde una visión económica a la par que histórica. Porque, además, uno de los elementos que la autora destaca de su narrativa es la combinación de rigor histórico con la ficción literaria. "Me ciño a la realidad histórica y mezclo la aparición de personas reales con personajes ficticios que, al final, funcionan por sí solos", apunta.

Noticias relacionadas

Un galardón que consolida su voz literaria

Este es el segundo premio literario que recibe la profesora de la Universidad de Alicante, tras obtener el XLI Premio Ciudad de Valencia 2023 por su novela El Talento. "Es un aliciente para seguir escribiendo", señala Ródenas, quien añade que tiene nuevas ideas literarias que le gustaría desarrollar en el futuro. Dos novedades editoriales que se han alzado con galardones de reconocimiento nacional, reforzando así la proyección cultural de su voz literaria.