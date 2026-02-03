Dr. Fleischman, la banda polaca que actuará en Alicante junto a los locales Pionera

Unión polaco-alicantina de alto voltaje. El próximo jueves 5 de febrero, el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante acogerá un encuentro musical internacional con la actuación del trío polaco Dr. Fleischman, acompañado de los alicantinos Pionera como banda invitada. El concierto comenzará a las 19.30 horas y la entrada se realizará únicamente en efectivo, con aportaciones de 7 a 10 euros. La actuación está promovida por el colectivo Amistat.

Dr. Fleischman, formado a mediados de los años 90 en Piensk, Polonia, acumula más de 300 conciertos por toda Europa central, compartiendo escenario con bandas de renombre como NoMeansNo, Dead Bob, Post Regiment, Dezerter o Kult. Su estilo, definido como "jazz-core noise love", combina virtuosismo musical, humor irónico y un enfoque experimental que recuerda a la actitud punk de Europa del Este. Su propuesta ofrece al público experiencias imprevisibles, con un sonido crudo que transporta a lugares alternativos y escenarios inusuales.

Los alicantinos Pionera abrirán el concierto con las canciones de su primer álbum "Bolsa de piedras" / INFORMACIÓN

Por su parte, la banda local Pionera, que fueron protagonistas de la sección Sonidos de proximidad de INFORMACIÓN, abrirá el concierto, llevando con ellos su energía contagiosa. El dúo original formado por Héctor Bardisa y Rodrigo Rozas “Katafú”, tras cerrar su etapa con Familea Miranda, construyó en poco más de un año los temas de su debut Bolsa de piedras (2022). En 2024 se incorporó José Antonio López Rubio al bajo y voces, consolidando una formación que ya ha girado por la península y Europa y se encuentra preparando su segundo álbum.

Una velada musical creada para descubrir y disfrutar de la música en directo partiendo de dos formaciones nacidas para vivir arriba del escenario. También será una oportunidad para ver en directo a una banda polaca de la talla de Dr. Fleischman, que ha dado más de 300 conciertos en países como Chequia, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Lituania e Irlanda.