El Gil-Albert convoca la tercera edición de sus premios aforísticos en Alicante: estos son los requisitos para participar

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha convocado la tercera edición del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, cuyo plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el próximo 23 de marzo de 2026.

El premio está abierto a escritores y escritoras de cualquier nacionalidad. Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, estar escritas en castellano y ajustarse al espíritu de la escritura aforística y reflexiva que caracteriza al autor homenajeado. La obra ganadora será reconocida con un premio económico de 5.000 euros y su publicación en una colección específica creada para este certamen por el Instituto Alicantino de Cultura.

Como ha señalado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, este certamen tiene como objetivo fomentar la creación literaria en un género estrechamente vinculado a la obra y el pensamiento del escritor alcoyano Juan Gil-Albert, especialmente presente en títulos fundamentales de su trayectoria como Memorabilia, Crónica general o Breviarium vitae.

El jurado estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito literario y académico. A la hora de valorar los trabajos presentados se tendrán en cuenta criterios como la originalidad temática, que supondrá el 40 % de la puntuación; la estructura formal, con un 30 %; y el lenguaje literario y estético, que completará el baremo con otro 30 %.

En sus ediciones anteriores, el Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo recayó en Mario Pérez Antolín, ganador de la primera convocatoria con su obra Idear lo insólito, y en Raúl Ordás, que se alzó con el galardón en la segunda edición gracias a su libro Inexactos y verdaderos.