‘El opoponax’ de Monique Wittig: el caballo de Troya de la novela sáfica que sorteó la censura en 1965

La escritura radical de Monique Wittig llega este 4 de febrero a las librerías con ‘El opoponax’, primera novela de la pensadora y escritora francesa que edita el sello valenciano Bamba Editorial. La obra, que llega por primera vez sin censura en una traducción de Gudrun Palomino, incluye un posfacio de Marguerite Duras.

El hecho de publicar una edición sin censura de esta obra “de internado” va más allá de lo que significa poner en un lugar visible la realidad del amor lésbico: Wittig representa el poder de las palabras en tanto que la transformación y uso de las mismas es capaz de doblegar o transformar la realidad.

Como subraya la editora Claudia Villanueva, ‘El opoponax’ fue concebida por su autora como una operación literaria radical: “Universalizar el punto de vista de un grupo condenado a ser particular”. La autora de ‘El pensamiento heterosexual’ quiso establecer un “sujeto lesbiano como sujeto absoluto donde el amor lesbiano es el amor absoluto”, según las palabras de la propia Wittig.

Un caballo de Troya

Cabe preguntarse el por qué una obra de semejantes características pudo sortear la censura. Según narra la traductora Gudrun Palomino, el pasado 2024 una consulta en el Archivo General del Estado resolvió esta duda: en el informe, con fecha 30 de noviembre de 1965, “el lector y censor calificó la novela como una “ingenua descripción” del mundo de la protagonista”.

Portada de 'El opoponax' con ilustración de la cubierta de Francisca Pageo. / Bamba Editorial

Pasó la censura, incluida su traducción, y durante años fue percibida como “una novela más” sobre niñas internas en un colegio. Un caballo de Troya de la autora de ‘El cuerpo lesbiano’ y ‘Borrador para un diccionario de las amantes’ coló en plena dictadura franquista gracias a lo que Adrienne Rich acuñó como "heterosexualidad obligatoria": nada en la novela era ingenuo, aunque el censor no pudiera imaginarlo.

Esta traducción supone un regalo que nos acerca a la historia de la literatura: de todas las literaturas.

El lenguaje es político

Monique Wittig (1935-2003) ganó el Premio Médicis con ‘El opoponax’. Fue además de novelista, ensayista y precursora feminista, figura esencial en la lucha por los derechos de las mujeres lesbianas. Como señala Bamba: “La autora concibe el lenguaje como un campo de intervención política: no como reflejo de la realidad, sino como un material capaz de moldearla desde dentro”.