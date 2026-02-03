Entradas para el Paellas B. Live 2026 en Alicante: cómo y dónde comprarlas hoy

El evento universitario Paellas B. Live 2026 se celebrará el 1 de abril en el Multiespacio Rabasa de Alicante y este martes, 3 de febrero, sacará a la venta las entradas.

A partir de las 12.00 horas de la mañana las personas mayores de 18 años podrán comprar su entrada a través de un enlace disponible en la cuenta de Instagram, el único oficial. La organización del evento explica que las entradas son nominativas, es decir, se pedirá el DNI en formato físico y se comprobarán los datos para el acceso: un DNI, una entrada.

En este sentido, la organización del Paellas B. Live aclara que durante los primeros tramos el sistema se suele colapsar ya que se ofrecen las entradas a precios más económicos. Para poder volver acceder a la web recomiendan que se salga de la web, se refresque y se vuelva a entrar. Durante este primer momento en el que las entradas son más baratas únicamente se podrán una entrada por persona, cada una con datos personales distintos. Después de este primer tramo sí que se podrán comprar más de una entrada.

Noticias relacionadas

Cómo comprar entradas para Paellas B. Live

“Si en 24 horas no recibes tu entrada, nos escribes por mensaje privado y te solucionamos la incidencia de inmediato”, aclaran desde la organización.