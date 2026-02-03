Suspiria Fest: el festival más terrorífico regresa a San Vicente y no es apto para cardiacos

El Suspiria Film Festival o Suspiria Fest está de vuelta. El festival de cine de terror inspirado por el título de una película de culto de Dario Argento, volverá a celebrarse en San Vicente del Raspeig este año y ofrecerá su séptima edición, después de siete años de ausencia tras su desaparición en la pandemia y seis ediciones realizadas con notable éxito de público.

El certamen, uno de los pocos del género en la Comunidad Valenciana y en su momento referente para los amantes de este tipo de películas, volverá a la actividad del 5 al 7 de noviembre con una programación aún por detallar, pero como aperitivo, el próximo 13 de febrero, celebra una jornada terrorífica de ocho horas para su presentación pública, con performances, charlas, presentaciones y proyección de películas y cortometrajes.

Revive Suspiria se ha venido a llamar esta jornada, que vuelve a poner en el mapa de festivales al certamen y que ofrecerá actividades y proyecciones desde las 5 de la tarde hasta la 1.30 de la madrugada del día siguiente en el Auditorio de San Vicente. Todas las actividades son gratuitas, con invitación previa, pero no todas las actividades son aptas para todos los públicos ni para todas las sensibilidades.

Este relanzamiento del Suspiria Fest cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de San Vicente y se realiza mediante la organización de la Asociación Suspiria Film Festival, la misma que auspició el certamen con Javier Caro y Lorena Fernández entre 2013 y 2019. Ahora volverá coordinada por el gestor cultural Vicente Sanchís, exdirector del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que ha avanzado la jornada Revive Suspiria junto al concejal de Cultura de San Vicente, Óscar Lillo.

Lillo ha aclarado que el 13 de febrero será "la antesala del nuevo Suspiria", que se celebrará en noviembre y "una manera de promocionar con antelación e impulsar el regreso del certamen especializado en cine de terror y fantástico y que logró posicionar a la localidad como un referente autonómico y nacional en este género cinematográfico y eso es algo que queremos recuperar para que San Vicente vuelva a estar en el calendario de eventos de cine destacados".

Vicente Sanchís ha añadido que el nuevo festival irá "más enfocado al terror" tras avanzar el programa "inusual e inédito" que lo posiciona como "un certamen experiencial boutique, diseñado por profesionales para profesionales, con coloquios de alto nivel técnico, pero también abierto al público de San Vicente del Raspeig", siguiendo las recomendaciones y la limitación de acceso por edades.

Dos tipos de entradas: para público general y público restringido

De acuerdo a estas indicaciones, el festival ha establecido dos tipos de entradas, que se pueden solicitar en la web www.suspiriafest.com o yendo directamente al Auditorio el día 13 a partir de las 15.30 horas: una para público general con actividades de 17 a 21.30 horas, y otra entrada premium "para los más valientes", que incluye la actividad posterior.

Imagen de la película "Obayifo Project" / INFORMACIÓN

La primera cuenta con la proyección de más de una docena de cortometrajes seleccionados de festivales hermanos como el Maniatic Film Festival (Valencia) y el Bloodtober Fest (Aspe), así como cortos históricos del Suspiria, con descansos cada dos horas, y la proyección de la película Obayito Project, de Paco Arasanz, preseleccionado para los Premios Ariel 2025, que incluye coloquio posterior con el director.

"Martyrs", de Pascal Laugier / INFORMACIÓN

La segunda, a partir de las 22.30 horas con la proyección de Martyrs, del francés Pascal Laugier, es de acceso restringido a mayores de 18 años y el portador de la invitación debe firmar un consentimiento informado. Su contenido de "terror extremo" se desaconseja y restringe a mayores de 65 años, personas con sensibilidad emocional elevada, trastornos de ansiedad, estrés postraumático o afecciones vasculares. La organización se reserva el derecho de admisión a criterio profesional de la dirección.

Tras la proyección se abrirá un debate sobre el terror desde el punto de vista científico y cinematográfico con expertos del campo de la psicología de la anatomía forense y del propio director de cine Paco Arasanz.