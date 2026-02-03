Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Tienes buena voz y te gustaría cantar en grupo? El Orfeón Alicante abre audiciones

La formación coral alicantina con más de un siglo de historia organiza cuatro días de casting para busca voces de todas las tesituras

El Orfeón Alicante, dirigido por Juan Carlos Vázquez, en una imagen reciente

El Orfeón Alicante, dirigido por Juan Carlos Vázquez, en una imagen reciente / INFORMACIÓN

África Prado

El Orfeón Alicante, que este año cumple 125 años de historia, ha organizado un casting de voces para su incorporación inmediata a la formación coral. Las audiciones, que son para todo tipo de voces y tesituras, se realizarán a lo largo de cuatro jornadas distribuidas entre los meses de febrero y marzo.

En concreto, las sesiones para seleccionar las nuevas voces del orfeón se celebrarán los próximos martes (día 10 de febrero) y viernes (día 13 de febrero), y los siguientes martes (día 17 de marzo) y viernes (20 de febrero), de 19 a 21 horas, en el Colegio María Auxiliadora (Salesianas) de Alicante, sito en calle Isla de Corfú, número 7.

Para participar en las audiciones es necesario solicitar cita previa llamando al siguiente teléfono de contacto: 649656184.

El orfeón alicantino, durante una actuación

El orfeón alicantino, durante una actuación / INFORMACIÓN

El presidente del Orfeón Alicante, Juan Candela, indica que en la actualidad la formación coral cuenta con una treintena de cantantes estables, aunque en ocasiones superan también los cuarenta miembros, dependiendo de la actuación. Las mujeres son mayoritarias, pero también se requieren voces masculinas en este próximo casting

La agrupación vocal, que dirige Juan Carlos Vázquez, se reúne todos los martes y viernes para ensayar su repertorio, formado por piezas de lírica, zarzuela habaneras, etc. y en ocasiones ofrecen conciertos junto a otras formaciones musicales, como Camtares (con quienes el próximo día 8 actúan en La Romana).

Actuación del Orfeón Alicante en las pasadas fiestas de Navidad

Actuación del Orfeón Alicante en las pasadas fiestas de Navidad / INFORMACIÓN

Ensayo del "Réquiem" de Mozart

El Orfeón Alicante lleva un año ensayando el Réquiem de Mozart para una próxima actuación el próximo 27 de marzo en la Concatedral de San Nicolás de Alicante, junto a la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante. El concierto se repetirá después en el Auditori de La Nucia el día 29 de marzo.

