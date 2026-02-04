Andreu Valor, el cantautor de Cocentaina que defenderá la cultura valenciana en Sant Joan d'Alacant

Un cantautor que ha construido su carrera en base a la defensa de la lengua y la cultura valenciana, comprometido con la dignidad y abierto a reflexionar sobre su lugar en el mundo. El músico y compositor Andreu Valor (Cocentaina, 1978) acaba de publicar su decimosegundo álbum de estudio, Els camins que elegim, un trabajo con el que conmemora su recorrido vital y personal, estrechamente ligado a sus compañeros de viaje en los últimos años, los músicos y productores Blai A. Vañó y Héctor Tirado.

"En este disco hay canciones íntimas y otras que reivindican el derecho a la vida y a la paz. Quizá vuelve ese mensaje clásico del cantautor, pero intento renovarlo en la sonoridad y en el lenguaje, para ser conscientes del momento en que estamos y de qué podemos hacer para revertirlo", explica el autor. El álbum también funciona como un espacio de reflexión sobre cuestiones universales, con preguntas vinculadas al ser humano como ente ligado al territorio y a una cultura que nace de la raíz, y que ha permitido a Valor erigir un proyecto musical con el que gira en solitario desde 2007, ofreciendo conciertos en países como Canadá, Hungría, Alemania o el Reino Unido.

"Estamos en un momento social muy complicado. Las noticias diarias, como el genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania o el imperialismo de Estados Unidos, me revientan como ser humano. No puedo ser indiferente y eso ha moldeado la reflexión de este disco", señala el músico de El Comtat, que presentará el álbum el 6 de febrero, a las 22 horas, en la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant. Será un recital en formato acústico concebido para generar una suerte de comunidad con el público.

Durante la pandemia de la covid-19, Valor actuó en esta misma sala para presentar su trabajo Insurrecte. Aquel contexto marcado por las limitaciones, las mascarillas y la distancia física sirvió para que el público tomara conciencia de la importancia de la música para el funcionamiento libre de la sociedad, elevándola a la categoría de bien necesario. Con la desaparición de las restricciones, la música en directo volvió a atraer a grandes masas, aunque los conciertos de pequeño formato han quedado nuevamente relegados a un segundo plano.

"Estoy bastante desolado con la asistencia a los conciertos pequeños", admite el músico de Cocentaina. "Paradójicamente, la pandemia fue un brote de aire fresco para la cultura de proximidad. Cuando no había festivales masivos, los conciertos pequeños se llenaban. Nosotros hicimos más de cien conciertos durante la pandemia, incluso en campos de fútbol, con aforos reducidos. Pero la sociedad ha vuelto muy rápido a la lógica de los eventos multitudinarios. Competir con eso es muy difícil. Parece que si van 50 personas a verte, no eres nadie", se lamenta.

"Yo no juzgo los conciertos por la cantidad de público. Intento que sean sensitivos, que lleguen emocionalmente. Esta música tiende a la reflexión y a la proximidad. En las salas pequeñas hay algo en el aire que no se genera en otros espacios: la complicidad, la mirada, el diálogo. Este concierto será a guitarra y voz, como nacieron las canciones. Es un concierto de alma, de cantar mirando a los ojos. Quien busque intimidad, aquí la encontrará", concluye.