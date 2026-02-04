Sergio Ramírez, Claudio Tolcachir, Lucía Asué y Nando López visitan este cuatrimestre Alicante con el CeMaB

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el dramaturgo argentino Claudio Tolcachir, los jóvenes poetas Juan de Salas y Aitana Monzón, el novelista Nando López o las activistas Lucía Asué y Safia El Addaam son algunos de los nombres invitados por el Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti (CeMaB) de la Universidad de Alicante para llenar de contenido los actos diseñados para este cuatrimestre.

La programación, presentada este miércoles por la directora del CeMaB, Beatriz Aracil, y la secretaria del centro, Mónica Ruiz, cuenta con una veintena de actividades que se desarrollarán hasta el mes de mayo y que comienzan el próximo 9 de febrero con uno de los homenajes previstos a José Carlos Mainer, el catedrático y ensayista que popularizó el término Edad de Plata para abarcar las generaciones del 98 y del 27, que estará acompañado de Juan Antonio Ríos Carratalá y Laura Palomo.

El escritor Sergio Ramirez, Premio Cervantes 2017, en una visita a Alicante en 2022 / Jose Navarro

El segundo homenaje, que se llevará a cabo el 27 de abril, recordará al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, en el que se valorará la actividad realizada durante el pasado año con motivo del centenario de su nacimiento y que contará con la presencia del escritor nicaragüense y Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez, además de José Carlos Rovira y Carmen Alemany.

El escritor y dramaturgo Nando López / Sarah Yáñez-Richards/EFE

Literatura juvenil en auge

La literatura juvenil y los jóvenes lectores es una de las áreas subrayadas por el Centro Mario Benedetti que, a través de su programa Ven al CeMaB para alumnos de secundaria, invita el 10 de febrero al escritor y dramaturgo barcelonés Nando López, Premio Gran Angular y Premio Nadal con La edad de la ira, llevada a serie con éxito y "uno de los referentes de la literatura contemporánea infantil y juvenil", como ha destacado Ruiz, que ha recordado el "gran momento" que vive esta narrativa en España, siendo la franja de edad de los 14 a los 24 años el que más lee y configurando el 77% de los lectores por ocio, según el último barómetro de lectura.

La poesía emergente también encuentra su sitio en el CeMaB con la presencia de Juan de Salas y Aitana Monzón, que participan en el ciclo Jóvenes Poetas Jóvenes para autores menores de 30 años, coordinado por Ferran Riesgo y Adriana Bermejo. La poesía "visual" de Salas, autor de Los reales sitios y Un mundo nuevo (premio Ojo Crítico de Poesía 2025), "que habla de la ciudad que habita y de la interacción entre pasado y presente", indica Beatriz Aracil, llega a Alicante el 18 de febrero, mientras que el 18 de marzo será la de Aitana Monzón con poemarios como La civilización no era esto o Salve.

Para el Día Internacional de la Mujer, el 5 de marzo, el CeMaB ha organizado un encuentro entre dos autoras y activistas españolas afrodescendientes, de escritura feminista y antirracista. Se trata de Lucía Asué Mbomio, autora de Tierra de luz e Hijas del camino, que protagoniza el ciclo Encontrarse en la palabra junto con Safia El Aaddam, quien también aborda la herida del migrante en sus obras Hija de inmigrantes y ¿España racista?; ambas charlarán con la profesora Cristina Asencio.

Las escritoras Lucía Asué y Safia El Aaddam / INFORMACIÓN

La dramaturgia argentina de la mano de Tolcachir

Aracil ha considerado "un honor" tener en el CeMaB en mayo al actor, docente, director y dramaturgo Claudio Tolcachir, formado en el teatro argentino, que ha participado en más de treinta obras y que en 1998 fundó la compañía Timbre 4, con la que llevan veinte años ininterrumpidamente llevando a escena la obra La omisión de la familia Coleman, de su autoría, que sigue de gira por el mundo y que recalará en el Teatre Arniches el 13 de febrero, mientras que Tolcachir vendrá como actor al Principal de Alicante el 17 de mayo con La pasión infinita. Al CeMaB llega el 11 de mayo para impartir la conferencia Formación, dirección y creación teatral: vasos comunicantes, dentro de la Semana del Teatro de la UA.

El actor, director y dramaturgo argentino Claudio Tolcachir / GUSTAVO PASCANER

Ciudades y literatura y cómic

Aracil y Ruiz también han diseñado el encuentro académico Ciudad y literatura: balance y resultados de una línea de investigación (25 de febrero), creado hace 25 años por José Carlos Rovira donde se presentarán ocho publicaciones que vinculan la literatura a distintas ciudades, bajo la dirección de la catedrática Eva Valero; el II Seminario Metodología y memoria: Historia de la educación mexicana a través de sus textos (4 de marzo, online); la III Jornada de Narrativas gráficas para la infancia, dirigida por los profesores de la UA Sebastián Miras y Francisco Martínez (23 de abril) junto a Unicómic; y el seminario La narrativa de Abel Posse, a cargo de Romain Magras, de la Université du Litoral Côté d'Opale, los días 4 y 6 de mayo.

Completan la programación 3 conferencias académicas: Imágenes de Lima en la Narrativa de Julio Ramón Ribeyro y Mario Vargas Llosa (31 de marzo), que impartirá César Ferreira, de la Universidad de Wisconsi; Géneros masivos y gubernamentalidad en América Latina (21 de abril), a cargo de Andrea Pezzè, de la Università di Napoli L'Orientale; y Juana Manso y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Cómo hacerse un nombre de autora en el siglo XIX (27 de abril), ofrecida por Nuria Girona, de la Universidad de Valencia.