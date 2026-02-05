La arquitectura del (des)amor: tres películas que ver en Alicante para explicar el vínculo entre los espacios y las relaciones de pareja

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) acogerá los días 6, 13 y 20 de febrero el ciclo de cine La Arquitectura del (des)amor, una novedosa propuesta cultural que entrelaza arquitectura y cine para reflexionar sobre la influencia de los entornos construidos en las emociones humanas, especialmente en el ámbito de las relaciones de pareja.

La arquitecta murciana Helia de San Nicolás ha diseñado y creado este ciclo, que plantea un recorrido por las distintas etapas del amor y el desamor utilizando la arquitectura como hilo conductor para interpretar la evolución de los vínculos personales. Cada jornada girará en torno a una temática concreta: la ilusión de los primeros años de convivencia, los conflictos que emergen en los procesos de reforma y la rutina que puede erosionar la vida en común.

"One Week", de Buster Keaton / INFORMACIÓN

El ciclo arranca este viernes 6 de febrero con la jornada titulada Los recién casados y la (des)ilusión y la película seleccionada es Descalzos por el parque (Gene Saks, 1967), una comedia romántica que retrata las primeras tensiones en la convivencia de una joven pareja encarnada por Robert Redford y Jane Fonda. A continuación, se celebrará una mesa redonda con la participación de la arquitecta y experta en cine, Sara Pérez Barreiro, el cineasta y docente Miguel Herrero, el director artístico Javier Crespo y el director, guionista y productor Chema García Ibarra. Cerrará la sesión el cortometraje mudo One Week (Buster Keaton, 1920), en el que la construcción accidentada de una casa prefabricada simboliza las dificultades del inicio de la vida en común.

Todas las sesiones, que se celebrarán a las 18 horas en el salón de actos del CTAA, serán de acceso gratuito. Cada cita se inicia con la proyección de un largometraje, continuará con una mesa redonda integrada por expertos de distintas disciplinas —como arquitectura, cine y cultura— y finalizará con la exhibición de un cortometraje relacionado. Esta combinación busca fomentar un debate abierto y transversal sobre cómo los espacios físicos impactan en nuestras dinámicas afectivas.

Imagen de "Esta casa una ruina" / INFORMACIÓN

La vocal de Cultura del CTAA, Maribel Requena, destaca que "participar en este tipo de iniciativas nos permite acercar el Colegio a la sociedad, reflexionar sobre la influencia de los espacios que habitamos en nuestras emociones y reforzar el diálogo entre arquitectura y cine, dentro de la apuesta del Colegio por ser un espacio cultural de intercambio, sinergias y reflexión de calidad, y por apoyar el trabajo de compañeras como Helia que están realizando una gran labor de difusión cultural”.

Las próximas proyecciones y debates

El 13 de febrero, bajo el título Las reformas y el (des)acuerdo, se proyectará Esta casa es una ruina (Richard Benjamín, 1986), comedia protagonizada por Tom Hanks y Shelley Long que aborda con humor las consecuencias imprevisibles de reformar un hogar. El cortometraje será Tres gramos de fe (José Antonio Campos, 2016), que profundiza en los pequeños equilibrios domésticos que sostienen una relación.

Fotograma de la película "Se acabó el pastel" / INFORMACIÓN

La última jornada, prevista para el 20 de febrero, se titula La convivencia y la (des)unión. La película seleccionada es Se acabó el pastel (Mike Nichols, 1986), una crónica del desgaste emocional de una pareja con años de historia compartida, con Jack Nicholson y Meryl Streep. El ciclo se clausurará con el cortometraje Arquitectura Emocional 1959 (Elías León Siminiani, 2021), una reflexión íntima sobre la memoria afectiva vinculada a los espacios arquitectónicos.