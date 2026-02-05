Dos artistas alicantinas, en la mayor feria de arte de Latinoamérica

Zona Maco es la mayor feria de arte contemporáneo en Latinoamérica, que se celebra en Ciudad de México desde hace más de dos décadas y se considera una de las diez mejores de arte del mundo, al igual que ARCO en España. La edición de 2026 acaba de abrir su puertas hasta el 8 de febrero reuniendo a más de 200 galerías de América y Europa y en ella participan este año, por primera vez, dos creadoras alicantinas que suelen coincidir en ARCO: Rosana Antolí (Alcoy, 1981), que acude con la Galería Ana Tejeda, mexicana, y Luisa Pastor (Alicante, 1977), con la galería colombiana La Cometa.

Pastor, que lleva cuatro ediciones acudiendo a ARCO y dos a Artbo, la feria internacional de arte de Bogotá, se estrena en esta feria ubicada en Ciudad de México, capital que conoce bien y donde ha residido durante cuatro años con becas, entre ellas una posdoctoral de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y otra de excelencia del Gobierno mexicano.

"Exponer en Zona Maco es para mí una gran oportunidad porque es una feria que respeto profundamente y que me permite dar a conocer mi trabajo de manera profesional en Latinoamérica", indica la artista alicantina, que ha visitado la feria en varias ocasiones "y ahora volver allí, compartiendo stand junto a artistas que admiro, me hace especial ilusión", añade en referencia a Olga de Amaral, artista de 94 años conocida por su obra dorada, o Miguel Ángel Rojas, que este año expondrá en el Reina Sofía, ambos colombianos.

Detalle de una de las obras de Luisa Pastor en la feria Zona Maco / INFORMACIÓN

La alicantina lleva años ofreciendo una mirada artística a los libros contables, desde finales del pasado siglo, pero siempre encuentra un ángulo nuevo sobre el que crear nuevas piezas. Estas, armadas a través de sus particulares cajas minúsculas, elaboradas con oro de 24 quilates, sustentan una obra muy vinculada a conceptos económicos que ella muestra con grandes dosis de belleza.

En Zona Maco presenta su nuevo trabajo sobre la serie Balances, siempre vinculado a la economía pero desde un punto de vista poético, donde estrena una obra, Balance de Sumas y Saldos, de oro y plata, en la que analiza el concepto de balance entre el valor del oro y de la plata a partes iguales en una misma composición. Para ello ha deconstruido las hojas de un cuaderno de contabilidad antiguo, de 1964, y las ha convertido en láminas de pan de oro de 24 quilates y pan de plata auténtica sobre papel de algodón, enmarcado en una caja de roble americano.

"Balance de Sumas y Saldos", con láminas de pan de oro de 24 quilates y pan de plata auténtica / INFORMACIÓN

"Es la primera vez que junto los dos metales y los pongo a dialogar como en un damero", explica la artista, que juega con la idea de "cuadrar la caja" y de conseguir, en ese diálogo del oro y la plata, "un balance también estético trabajando el metal desde lo artesano y de forma contemporánea" sin olvidar el valor seguro, de refugio, de estos metales en tiempos de crisis y de guerras.

La pintura como escenografía

Por su parte, la alcoyana Rosana Antolí, afincada en Londres desde hace años, presenta una serie de pinturas de su trabajo The Risk of Becoming a Desert (El riesgo de convertirse en desierto), aún en construcción, dentro del proyecto de la galería Un río interminable, comisariado por Semíramis González, junto a obras de Ana Gallardo y Jorge Ismael Rodríguez, que enmarca el río como espacio social.

"La galería me ha invitado a colaborar y estoy muy contenta porque es la primera vez que mis obras van a esta feria en México, con tantas galerías, que allí es todo a lo grande", apunta Antolí, que lleva nuevas pinturas concebidas como elementos escenográficos, dentro de su exploración constante del arte como espacio performativo, en movimiento y hasta operístico.The Risk of Becoming a Desert está concebido "como una ópera pintada, donde la pintura funciona como escenografía y como estructura narrativa".

"The queen of chaos and salty water", obra de Rosana Antolí / INFORMACIÓN

La alcoyana ha dedicado los últimos años a aprender ópera y a incorporarla a su práctica artística, a partir de su participación en una convocatoria de European Network of Opera Academies, con la intención de llevar los principios de estas composiciones musicales a la pintura, "traducir las voces a los gestos, imaginar cómo sería pintar una ópera y que cada pieza corresponda a un acto, que cada obra pueda transmitir la musicalidad", explica.

Las nuevas obras, aunque de base abstracta, vuelven a introducir figuras desdibujadas, que aparecen y desaparecen, de forma consciente por la artista. Rosana Antolí tuvo una gran formación figurativa, con la que rompió cuando se inició en la pintura performativa y con la que se volvió a reencontrar. "Conectaba mucho con el gesto y la expresión pero me faltaba la narrativa", apunta.

"Overture", de la serie "The Risk of Becoming a Desert" de Antolí / INFORMACIÓN

The Risk of Becoming a Desert está vinculada a la preocupación medioambiental y Antolí empezó a gestarla a partir de una noticia relacionada con la posibilidad de que la zona mediterránea acabara convirtiéndose con el tiempo en un desierto. "Me gusta el verbo become, en movimiento, que puede ser o no, y toda la ópera que creé -a través de la pintura- cuenta cómo nos acercamos a un final climático y a las personas se nos presenta el dilema de ser seres de agua, donde perdemos uno de nuestros ejes, la nostalgia de la gravedad, o morir bajo tierra".

La alcoyana no para de trabajar en nuevos proyectos. El próximo mes de abril protagoniza dos exposiciones individuales en el Centro Párraga de Murcia y en su galería madrileña The Ryder Projects, además de que a final de año expondrá en el IVAM.