Descubre el wéstern rodado en Alicante en los años sesenta de la mano del Instituto Gil-Albert

Una exposición dedicada a las películas del oeste rodadas en Alicante durante los años sesenta, que conecta cine, historia y territorio, se inaugura este viernes en el Museo de Alfarería de Agost, auspiciada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Con el objetivo difundir el legado del wéstern americano rodado y exhibido en la provincia hace más de seis décadas, la propuesta se articula a partir de los fondos de gran valor documental y visual pertenecientes a John Sanderson, un reconocido coleccionista de cine americano, y coordinada por Estefanía Soler y Begoña M.Deltell.

Algunos de los carteles de la película Kid Rodelo, rodada en Alicante / INFORMACIÓN

"La recuperación de la memoria de nuestros pueblos -ha manifestado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro- es algo fundamental para conocer nuestra historia y, en esa línea, el Instituto Gil-Albert hace una apuesta firme que nos hace viajar a través del cine a los años 60, cuando Agost se convirtió en un plato gigante para rodar algunas películas del Oeste, como El regreso de los 7 magníficos con Yul Brynner o Kid Rodelo”.

Un género con presencia en el territorio

Arranca así un nuevo ciclo que propone un acercamiento histórico y cultural a un género cinematográfico con notable presencia en el territorio alicantino, tanto como escenario de rodajes como en las salas de cine de la época. Durante los sesenta, diversas localidades de la provincia se convirtieron en espacios idóneos para la filmación de este tipo de producciones aprovechando sus paisajes y condiciones naturales. Paralelamente, estas películas tuvieron una amplia difusión en los cines de Alicante, formando parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Una de las publicaciones que se exponen / INFORMACIÓN

El ciclo se completa con una exposición que permitirá al público conocer los espacios donde se rodaron estas películas, así como los títulos más representativos del western americano vinculados a la provincia. "Estamos muy satisfechos por hacer que muchas personas se reencuentren con su pasado y en este camino vamos a seguir, ya que la exposición se podrá contemplar en dos poblaciones más, cumpliendo uno de los objetivos del Instituto de llegar a todos los rincones de la provincia", ha añadido Navarro.

La muestra itinerará por tres localidades, empezando por el Museo de la Alfarería de Agost, donde se inaugura este viernes, y se podrá visitar hasta el 27 de marzo. En los meses de julio y agosto se exhibirá en las Cuevas del Rodeo de Rojales y en otro espacio de la provincia aún por determinar.

Parte de la exposición que se inaugura el viernes en Agost / INFORMACIÓN

Esta primera exposición, titulada Alicante, una provincia de wéstern en los 60, se centra en las películas rodadas y exhibidas en Agost y permitirá al público conocer más sobre los escenarios locales y las producciones cinematográficas vinculadas a la localidad. La muestra cuenta con piezas de la colección de Sanderson, que ofrecerá una conferencia para contextualizar la muestra.

La exposición incluye la proyección del documental Una de l’Oest. Conmemoració del 50 aniversari del rodatge de ‘El regreso de los 7 magníficos’, de Enrique Vasalo.