"Las noches de Ortega" se cancela en Alicante

El Teatro Principal de Alicante ha informado de la cancelación del espectáculo Las noches de Ortega, protagonizado por el cómico Juan Carlos Ortega, que estaba previsto para el próximo viernes 20 de marzo. La cancelación se produce por motivos ajenos al Teatro Principal y obedece a razones personales del humorista, según han indicado.

El importe de las entradas adquiridas será reembolsado por el mismo canal de compra en los próximos días, según ha señalado el coliseo. El Teatro Principal lamenta las molestias que esta cancelación pueda ocasionar y agradece la comprensión del público.

Segunda cancelación del año

Esta es la segunda cancelación en pocos días que se produce dentro de la programación del Principal, después de que el pasado lunes se comunicara la suspensión de la actuación del espectáculo Hora veintipico, capitaneado por el también humorista Héctor de Miguel, conocido artísticamente como Quequé, aunque los motivos no guarden parecido.

La cancelación de Hora veintipico vino debida al anuncio de la retirada temporal de los escenarios de Quequé tras el acoso sufrido en redes sociales por la polémica que generó un sketch cómico realizado sobre el accidente ferroviario de Adamuz.