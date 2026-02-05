Una oriolana vuelve a publicar el libro con el que ganó el Premio Internacional de Novela Corta Gabriel Sijé en 2003

La oriolana María Antonia Moreno Ruiz ve por fin publicada su novela La casa de los Altos (Mimadre Universe, 2025), una obra distinguida con el Premio Internacional de Novela Corta Gabriel Sijé en 2003, cuyo texto, sin embargo, no había podido llegar al gran público hasta ahora. Se trata de una historia cimentada sobre raíces familiares, escrita con un lenguaje poético y atravesada por los secretos, las despedidas y la memoria, que narra con profundidad el reencuentro de Mauricio, su protagonista, con los fantasmas del pasado, el paso del tiempo y las heridas que continúan latiendo bajo la piel.

Un relato íntimo que reflexiona sobre el transcurrir del tiempo y el significado de volver cuando ya nada es igual. La obra será presentada este viernes 6 de febrero, a partir de las 19 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (calle Ramón y Cajal, 4). El acto contará con la participación de la propia autora, acompañada por el director de la sede, Jorge Olcina, y el catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alicante, José Luis Cifuentes.

Portada de la novela "La casa de los Altos" de María Antonia Moreno Ruiz / INFORMACIÓN

"He decidido reeditar este libro porque la CAM hizo una edición no venal que se repartió el día de la entrega del premio, pero nunca se distribuyó realmente. Además, se publicó sin revisar ni corregir erratas", explica la autora oriolana. Ahora, inmersa en la preparación de lo que será su segunda novela, ha considerado necesario recuperar esta obra y mostrarla al gran público, ya que, como ella misma señala, "a ojos de la gente no existía". El tiempo transcurrido desde el galardón la ha llevado incluso a reescribirla por completo en el ordenador, un proceso que le ha permitido corregir errores y pulir el texto respecto a aquella primera edición.

Un mundo que ha desaparecido

La novela se sitúa en un momento histórico muy concreto: la construcción de las infraestructuras del AVE por la Vega Baja del Segura. A partir de las expropiaciones y de la herida que se abre en el terreno de una casa condenada a ser derribada, la autora construye un relato que aprovecha ese vaciado físico para narrar también la desaparición inexorable de un mundo. "La novela está muy anclada en el territorio de la huerta, en la Vega Baja, pero también en ese mundo que se pierde. El AVE es la metáfora del futuro, del cambio, y la casa que va a ser derribada simboliza ese cambio de formas de vida que han desaparecido", explica.

Cartel de la presentación en Alicante / INFORMACIÓN

La casa de los Altos es una novela corta, de poco más de 80 páginas, escrita con un ritmo ágil y un lenguaje poético "que hay que leer despacio", como admite la propia autora. En ese espacio reducido se refleja la vida de tres generaciones, con lugar para el recuerdo, el resentimiento de clase y el análisis de una sociedad en transformación constante. Padres autoritarios, una familia marcada por la violencia de un terrateniente y un contexto social atravesado por profundas desigualdades conforman el trasfondo de la obra.

"El mundo es cíclico y el clasismo vuelve en la medida en que se pierden los valores democráticos: vuelve el autoritarismo, vuelven los privilegios. Todo eso está presente en la novela", concluye la autora, estableciendo una comparativa directa entre el pasado narrado y el presente.