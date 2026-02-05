PHotoEspaña 2026: la edición más feminista pone el foco en la moda con Viviane Sassen al frente y Países Bajos como invitado

Quieren saber cuál es el papel de la fotografía en el siglo XXI. Y, para ello, desde hace dos años, PHotoEspaña ha ideado un programa que intente responder tal pregunta. Esta vez, tras explicar que esta disciplina se transforma junto a la sociedad (2024) y es testimonio directo de la realidad (2025), ojo, el fin es jugar con ella. Bajo el lema Volver a imaginar, el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales pone el foco en la creatividad y la exploración de los límites de la imagen. Quieren reivindicar la curiosidad, la imaginación, la liberación y la rebeldía. "Nos interesa abrir conversaciones y crear una identidad", ha explicado María Santoyo, su directora, en un encuentro con la prensa en el que ha participado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Tendrá lugar del 13 de mayo al 13 de septiembre. Y, por el momento, a falta de la presentación oficial, ya se han desvelado los grandes nombres de la edición.

Países Bajos recogerá el testigo de Chile como país invitado en PHotoEspaña con Viviane Sassen al frente. Es una de las grandes referentes de la fotografía de moda por el uso tan particular que hace de las formas geométricas, a menudo empleadas en abstracciones de cuerpos. "Tiene una experiencia vital interesante. Para la ocasión, realizará un repaso a toda su trayectoria, incorporando obras inéditas hasta la fecha", ha desvelado Santoyo sobre una exposición que ocupará el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Será la primera vez que expondrá en España.

Una de las obras de Talía Chetrit. / INSTAGRAM

Además, aprovechando la colaboración habitual con la Fundación Loewe, la cita reivindicará a Talía Chetrit como ya lo hicieron con Dora Marr en 2025: "Su trabajo es increíble. Ha sido una gran sorpresa". La estadounidense, que expondrá su obra en el Museo Lázaro Galdiano, fue la encargada de diseñar la campaña de la Semana de la Moda de París en 2025 con Lewis Gribben, Isla Johnston, Erin Kellyman y Orlando Norman, entre otros actores. Robert Frank es otro de los protagonistas destacados. Su popular serie The Americans no había pisado el país al completo hasta ahora, por lo que la expectación es alta. Considerado el libro de fotografía más influyente del siglo XX, el artista creó un retrato complejo de los Estados Unidos de los 50. En él, enfrentó el brillo de la cultura con la diferencia de clase, lo que dio a su trabajo un contraste inusual hasta entonces.

'Funeral, St.Helena, South Carolina, 1955', de Robert Frank. / ARCHIVO

Será la primera vez en Madrid de Laia Abril, premio nacional de Fotografia en 2023 por su manera de enfocar la sexualidad, la misoginia y el aborto a través del arte. "Teníamos una deuda con ella", ha comentado Santoyo. Estará en el Museo del Romanticismo. Isabel Azcárate también debutará en la capital con su amplio trabajo como fotoperiodista en el País Vasco: desde la violencia política de los 80 hasta las fiestas del festival de San Sebastián. Asimismo, se le ha encargado un proyecto especial: fotografiar con un móvil un entorno escogido al gusto.

Isabel Muñoz y El Escorial

A falta de cerrar los últimos flecos, estamos ante una edición mayoritariamente femenina: el 65% de las protagonistas lo son. La mayoría, el 54%, son creadores nacionales. Y el presupuesto supera un millón de euros, de los que el 78% proceden del ámbito privado. "Estamos felices. Es un lujo hacerlo", ha subrayado Juan Varela, subdirector de PHotoEspaña. También se mantendrán algunos de los proyectos arrancados en convocatorias anteriores. Entre ellos, Cuadernos del Campo: para esta iniciativa se cuenta con la colaboración de fotógrafos consagrados cuya práctica y sensibilidad estén relacionadas con la naturaleza. Tras Javier Vallhonrat y Bleda y Rosa, le toca el turno a Isabel Muñoz: se encargará de inmortalizar los bosques circundantes de El Escorial.

Isabel Muñoz será la protagonista de 'Cuadernos del Campo'. / ARCHIVO

Vuelve también PHotoEspaña Pro Talento a bordo: un programa que tiene como propósito fortalecer el ecosistema de la fotografía contemporánea, ofreciendo a los artistas seleccionados una plataforma única para ampliar sus horizontes profesionales. Geaninne Guimarães, curadora del Guggemheim de Bilbao, reunirá a antiguos participantes en una exposición. Por su parte, el Círculo de Bellas Artes acogerá tres exposiciones bajo el título Volver a imaginar Europa. ¿El objetivo? Repensar el Viejo Continente a través de la fotografía.