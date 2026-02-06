ADDA Simfònica y Josep Vicent arrancan el año con "sold out"

El binomio formado por ADDA Simfònica y su director titular, Josep Vicent, no decepciona en Alicante. La orquesta alicantina ha agotado las entradas para su primer concierto del año con Vicent al frente una semana antes de la fecha, el próximo 13 de febrero en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

Este sold out de la formación no es excepcional y, de hecho, la mayoría de los conciertos de la temporada donde maestro y orquesta van de la mano suelen agotar las localidades de venta anticipada, lo que muestra la "comunión" que mantiene con el público en casa.

Preguntado por ello, Josep Vicent, indica que "es muy gratificante la conexión tan profunda que la orquesta mantiene con la sociedad alicantina y lo sentimos en cada concierto; somos muy afortunados", aunque añade que la ocupación cuando actúan fuera de Alicante tampoco se queda atrás y suele superar el noventa por ciento de público.

Cartel del concierto con las entradas agotadas / INFORMACIÓN

A ello se añade el programa que ofrecerán dentro de una semana en el ADDA, en el que interpretan las obras de George Gershwin Obertura Cubana y Rhapsody in Blue, y la Sinfonía núm. 6 de Beethoven, juntas bajo el título de Pastoral americana, que Vicent considera "muy bello", donde "las piezas se unen formando una gran obra". Además, estarán acompañados al piano por el intérprete Claudio Constantini.

Debut con la Columbus Symphony Orchestra

La orquesta, que nunca repite repertorio en cada nueva temporada, finalizó el año tocando el Concierto de Navidad en el Plau de la Música Catalana en Barcelona tras el éxito de la gira por Japón de ocho conciertos en seis ciudades, y se une de nuevo en Alicante el día 13, ya que en el concierto anterior de la temporada del ADDA, el pasado 23 de enero, tuvo a Rune Bergmann de director invitado. A su vez, Josep Vicent debutó el pasado mes de enero en Estados Unidos al frente de la Columbus Symphony Orchestra con dos conciertos seguidos ofrecidos en el Ohio Theatre.