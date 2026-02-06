El Alicante de hace un siglo que nunca has visto y, además, en movimiento

El tren que pasa junto a la playa del Postiguet, las fuentes que ya han desaparecido en la ciudad o los bañistas disfrutando de las aguas en los antiguos balnearios son algunas de las estampas de hace un siglo que se pueden ver en la exposición Alicante, cerca del agua, inaugurada este viernes en el Museo de Aguas de Alicante, con la novedad de que la gran mayoría de imágenes son inéditas y que, además, muchas han adquirido movimiento tras ser animadas con técnicas de inteligencia artificial.

Esta propuesta audiovisual, que viaja por la memoria de Alicante con fotografías que van desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, ha sido posible gracias al fondo particular del coleccionista Pedro Picatoste, que lleva treinta años recopilando imágenes antiguas de la ciudad y que ha proporcionado una pequeña parte de su colección, alrededor de un cinco por ciento de sus archivos fotográficos, con imágenes que tienen relación con el agua para la muestra. Estas 26 fotografías, que se exhiben por primera vez, se suman a las 10 facilitadas sobre fuentes históricas por el Archivo Municipal de Alicante y otras 17 que han sido tratadas con IA que aportan movimiento y, en algunos casos, un toque de color.

Imágenes que se pueden ver en la exposición "Alicante, cerca del agua" / ALEX DOMÍNGUEZ

La exposición, que se puede contemplar hasta el próximo 6 de marzo, ha sido presentada por Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, quien ha destacado que la propuesta conjuga tres elementos característicos del museo -agua, Alicante y tradición y modernidad- que hacen que el proyecto visual "cobre vida", mientras que la comisaria, Inma Guilló, ha subrayado el trabajo realizado para garantizar la calidad de las imágenes, ya que las fotografías originales -estereoscópicas y en soporte de cristal- han sido digitalizadas para su exhibición en gran formato, que incluyen una gigantografía del histórico Balneario La Alianza en el Postiguet.

Gracias a este tratamiento, se genera una "experiencia inmersiva" que permite al espectador entrar en imágenes que brindan una mirada nostálgica al pasado, que los mayores recordarán bien, pero el público más joven no, ya que, por ejemplo, muchas infraestructuras hídricas ya han desaparecido, como la fuente que existía en la avenida Alfonso El Sabio, que se descubre en una imagen de 1900; otra del año 1910 del lavadero de Sangueta, o de antiguas fuentes en el Portal de Elche o en Calvo Sotelo (antigua plaza de San Francisco).

La exposición se puede ver en el Museo de Aguas de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ

De calles inundadas a la Explanada sin teselas

La muestra no solo enseña la relación con el agua de la ciudad, sino que proporciona un reflejo de la vida de los alicantinos a principios del siglo pasado, con gente paseando por una Explanada aún sin teselas, o bañándose entre olas en los balnearios de verano, las primeras Belleas del Foc en carruaje o escenas típicas de una boda alicantina, pero también inundaciones en el barrio de San Gabriel y por las calles del centro, la inauguración del Mercado Central en 1922 o de la fuente de la plaza Puerta del Mar en 1980.

La sala multimedia de los Pozos de Garrigós, en sus tres espacios, acoge esta iniciativa, cuyo vídeo de presentación arranca con un poema de Miguel Hernández, Cerca del agua te quiero llevar, y se ofrece el texto en castellano, valenciano e inglés.