Bihotza, El Pau y otros conciertos para este fin de semana en Alicante

La semana musical en la provincia se presenta repleta de propuestas que sitúan la música en el centro de su proyecto, desde el punk rock de bandas como Bihotza, RkeR o Alkayata hasta el contraste con la canción de autor de Andreu Valor y El Pau. También habrá actuaciones de otras bandas como The Liquorice Experiment, Milton o Mestís

La Sala Marearock de Alicante acogerá el viernes 6 de febrero, a las 23 horas, la presentación de la banda de punk rock Bihotza en el marco de su nueva gira nacional, Corona de espinas tour, que recorrerá distintas ciudades del país para dar a conocer su último álbum, que da nombre a la gira, así como el resto de su repertorio, en un espectáculo programado en la Calle del Comercio. La banda es el resultado de la fusión de dos músicos con proyectos aparentemente opuestos: el rapero Calero LDN y el baterista de Ska-P Iván Pozuelo Guevo. Estarán acompañados por la banda burgalesa Los del humo como teloneros, que presentarán su último álbum Apartheid. Sala Marearock, Alicante.

La banda valenciana crea un sonido añejo y sesentero marcado por influencias británicas. / INFORMACIÓN

Una mirada al pasado con The Liquorice Experiment

La sala La Gramola de Orihuela vuelve a destacar por la originalidad de las propuestas que acoge en su escenario con la actuación de The Liquorice Experiment, que llegarán este sábado a partir de las 20 horas, una banda formada en Londres por varios amigos valencianos que coincidieron allí en su momento y que actualmente residen en nuestro país, con claras influencias del R&B británico, el garage y la psicodelia, y que ha girado con notable éxito por distintos países europeos presentando su reciente trabajo Million Faces, un disco en el que muestran un espíritu marcadamente sesentero a través de crescendos de percusión y pasajes lisérgicos de guitarra. Sala La Gramola, Orihuela.

RkeR y Alkayata, talento local con entrada gratuita

La provincia huele a punk rock local. Tras tener que aplazar la fecha de este concierto, RkeR y Alkayata actuarán este sábado, a partir de las 19 horas, en el OM Rock Bar de Guardamar del Segura. Una velada de música en vivo con entrada gratuita donde dos de las joyas del género en la provincia prepararán unas actuaciones marcadas por la reivindicación y el ruido. Además, RkeR estarán presentando en exclusiva su nuevo disco. OM Rock Bar, Guardamar del Segura.

El Pau fusiona rumba con canción de autor en Sant Joan d’Alacant. / INFORMACIÓN

Canción de autor con las voces de Andreu Valor y El Pau

La Sala Euterpe acoge dos citas con destacados representantes de la canción de autor. Este viernes, a partir de las 22 horas, actuará Andreu Valor, considerado uno de los cantautores más relevantes de la Comunidad Valenciana, presentando su nuevo trabajo Els camins que elegim, un álbum en el que refleja su interés por todo lo que le rodea y con el que busca transmitir nuevos sonidos y estilos. El sábado, a la misma hora y en el mismo espacio, será el turno de El Pau, artista catalán que fusiona la rumba con la canción de autor para crear un estilo propio que define como rumba’n’roll, una propuesta que lo sitúa como uno de los músicos más carismáticos del panorama independiente español. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Claudio H., un alicantino de adopción en Söda Bar

Será este viernes, a partir de las 20.30 horas, en el Söda Bar, cuando Claudio H., músico argentino afincado en Alicante desde hace años, presente su último trabajo Los buenos ganan junto a algunos temas inéditos que formarán parte de su próximo álbum, incluido Contacto permanente, dado a conocer el pasado miércoles. El músico, que se considera «un alicantino más», ofrece una música elegante que da forma a sus inquietudes artísticas, abarcando desde el jazz hasta el reggae, pasando por ritmos brasileños y latinoamericanos, y en esta ocasión se presenta en formato trío acompañado por el trompetista Carlos Porcel y el percusionista Juanlu Más. Söda Bar, Alicante.

Claudio H. posa durante la entrevista realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Milton respiran directo en una fábrica de cerveza

El grupo alicantino Milton se presentará el sábado, a las 21 horas, en la Fábrica de Cervezas Althaia con entrada gratuita; mostrando su pasión por el ruido melódico de la música independiente americana de los 90, la oscuridad del shoegaze británico y la influencia de estos estilos en la música española de finales del siglo XX. Fábrica de Cervazas Althaia, Altea.