Fin de semana | Artes escénicas
Descubre estas siete propuestas de ocio para disfrutar este fin de semana en Alicante
Desde una mujer que desafío las normas pasando por monólogos y musicales, consulta la agenda de funciones en la provincia
"Camino a La Meca" llega a Torrevieja
Escrita por Athol Fugard, Camino a La Meca está basada en la vida real de Helen Martins, una mujer que desafió las normas de su época para abrazar su libertad y creatividad, que prefirió las preguntas a las certezas y que se enfrentó a su tiempo y al mundo que la rodeaba, luchando contra los límites impuestos por la sociedad.
Esta adaptación, dirigida por Claudio Tolcachir, invita a reflexionar sobre la valentía de vivir fiel a uno mismo y la capacidad de transformar las limitaciones en oportunidades para crear belleza y significado. El elenco está encabezado por Lola Herrera a quien acompañan Natalia Dicenta y Carlos Olalla.
«Una de las principales razones que encuentro para sumarme a un proyecto es saber, o intuir, que será la oportunidad de conocer y compartir experiencias con personas que me conmuevan para siempre», apunta Tolcachir, «fascinado» por el carisma de Lola Herrera, «conmovido por su lucidez, alucinado por su curiosidad y su deseo».
Teatro Municipal de Torrevieja. Viernes, 20 horas. Desde 16 euros.
«Mamma Mia!» continúa en cartel en Alicante
El mayor musical de la temporada sigue su estancia en Alicante deleitando a los fans de ABBA con esta historia de amor y amistad y de relaciones entre madres e hijas.
Teatro Principal de Alicante. Desde 54€.
La comedia llega a Elche con David Navarro
No tengo remedio, el cómico jienense se sincera con humor ante su público de todos sus pecados, de sus estúpidas manías, de lo insoportable que puede llegar a ser.
Gran Teatro de Elche. Domingo, 18 horas. 17,60 y 19,80 €.
«Un viaje sin retorno», el estreno en la autoría teatral de Alex Gadea
Un viaje sin retorno es la primera producción de Rualanga Teatro, formada por Ana Ruiz y Alex Gadea. Ambos se unen en este proyecto como productores principales, tras haber compartido escenario en espectáculos anteriores como Cyrano de Bergerac, Ortega y La Regenta. Bajo la dirección de Ernesto Caballero, Alex Gadea se estrena en la autoría teatral con una historia de amor y supervivencia, conmovedora y humana.
Teatro Wagner de Aspe. Domingo, 19 horas. Desde 18 euros.
Concierto teatralizado para primera infancia
La compañía Ninnus presenta su espectáculo Juguem?, un concierto teatralizado dirigido a niños de 2 a 5 años y a sus familias a través de la música y los sentidos.
Teatre Arniches de Alicante. Domingo, 11 horas y 12 horas.
La música de Igor Stravinsky se funde con la danza de LaMov
La compañía aragonesa LaMov, dirigida por Víctor Jiménez, presenta Stravinsky, una relectura contemporánea de las obras maestras del compositor ruso Igor Stravinsky, combinando técnica neoclásica y una puesta en escena impactante. Stravinsky no es una simple pieza de danza, sino una inmersión en la intensidad de las composiciones del autor ruso, utilizando para ello dos obras: El pájaro de fuego y La consagración de la primavera.
Teatro Chapí de Villena. Sábado, 19 horas. Desde 12 euros.
«Oh Poesía», teatro en pequeño formato
Cristi Guti y Manuche Estévez presentan un espectáculo que no es un recital poético ni un concierto, sino un abanico de poéticos instantes con música que llega al alma.
Teatro en Red Alicante. Domingo, 19 horas. 10€.
