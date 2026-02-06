Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de semana | Exposiciones

Una exposición revisa el wéstern rodado en la provincia en los años 60

El Instituto Gil-Albert inaugura hoy a las 19:00 horas una muestra con fondos de John Sanderson en el Museo de Alfarería de Agost

John Sanderson y Begoña M. Deltell, en el montaje de la exposición.

John Sanderson y Begoña M. Deltell, en el montaje de la exposición. / INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

Una exposición dedicada a las películas del oeste rodadas en Alicante durante los años sesenta, que conecta cine, historia y territorio, se inaugura hoy en el Museo de Alfarería de Agost, auspiciada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Con el objetivo difundir el legado del wéstern americano rodado y exhibido en la provincia hace más de seis décadas, la propuesta, titulada Alicante, una provincia de wéstern en los 60, se articula a partir de los fondos de gran valor documental y visual pertenecientes a John Sanderson, un reconocido coleccionista de cine americano, y coordinada por Estefanía Soler y Begoña M. Deltell.

John Sanderson

John Sanderson / Rafa Arjones

«La recuperación de la memoria de nuestros pueblos -ha manifestado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro- es algo fundamental para conocer nuestra historia y, en esa línea, el Instituto Gil-Albert hace una apuesta firme que nos hace viajar a través del cine a los años 60, cuando Agost se convirtió en un plato gigante para rodar algunas películas del Oeste, como El regreso de los 7 magníficos con Yul Brynner o Kid Rodelo».

Arranca así un nuevo ciclo que propone un acercamiento histórico y cultural a un género cinematográfico con notable presencia en el territorio alicantino, tanto como escenario de rodajes como en las salas de cine de la época. La muestra itinerará por tres localidades: Agost, Rojales (en las Cuevas del Rodeo) y en otro espacio de la provincia aún por determinar.

