El Reggaeton Beach Festival abandona sus sedes en Benidorm y Torrevieja y apuesta por Alicante

Un movimiento orientado a la consolidación de su marca en la provincia. El Reggaeton Beach Festival refuerza su apuesta por Alicante mediante una reordenación empresarial que traslada el principal macrofestival del género urbano a la capital alicantina, en detrimento de sus anteriores sedes en Benidorm y Torrevieja. La marca RBF, concebida como un festival itinerante con presencia en distintos puntos del país, ha anunciado esta reestructuración dentro de su planificación estratégica para 2026.

La próxima edición marcará el inicio de su octava gira, acompañada de cambios relevantes a nivel organizativo y corporativo. La organización ha confirmado que el festival se celebrará durante los meses de junio y julio en siete localidades ya anunciadas: Barcelona, Madrid, Tenerife, Mallorca, Santander, Nigrán (Pontevedra) y Alicante, consolidándose de este modo como una de las principales citas musicales del verano en España.

El Reggaeton Beach Festival en una edición anterior. / INFORMACIÓN

Las entradas promocionales ya se encuentran a la venta, a la espera de que se dé a conocer el cartel definitivo de artistas para la edición de 2026. Aunque el line up aún no ha sido anunciado, el Reggaeton Beach Festival ha contado en ediciones anteriores con la participación de algunas de las principales figuras internacionales del género urbano, como Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar, Karol G, Feid, Rauw Alejandro, Anuel, Ozuna, Nicky Jam o Arcángel, entre otros nombres destacados del panorama musical.

Una mirada más internacional

Junto a los cambios de sede, el mayor festival de reguetón de Europa ha anunciado el inicio de una nueva fase de crecimiento global, marcada por la incorporación de nuevos socios estratégicos internacionales y una renovada estructura de gobernanza. Esta nueva etapa incluye la entrada de Cerruti Capital 1881, fondo de inversión con sede en Dubái, y VANQUISH Sports & Media Group, un conglomerado internacional especializado en el desarrollo y escalado de plataformas culturales, marcas de entretenimiento, activaciones globales y estrategias avanzadas de monetización.

La operación establece un nuevo marco de liderazgo y control diseñado para evolucionar el Reggaeton Beach Festival desde un evento líder en Europa hacia una plataforma global de entretenimiento, integrando eventos en vivo, alianzas de marca, contenidos, propiedad intelectual y experiencias impulsadas por la comunidad en múltiples mercados internacionales. En este proceso, VANQUISH desempeñará un papel clave en la internacionalización del proyecto, la diversificación de sus líneas de negocio y la construcción de una arquitectura global de marca.

En el marco de esta nueva gobernanza, Mattia Loetscher ha sido nombrado presidente ejecutivo, mientras que Andrés Tortarolo asume el cargo de CEO, combinando visión estratégica, capacidad de ejecución internacional y continuidad operativa junto al equipo fundador. “El reggaetón ya no es solo un género musical: es una de las expresiones culturales más influyentes del mundo y un vehículo extraordinariamente potente para las marcas que quieren conectar de forma auténtica con audiencias globales, especialmente millennials y generación Z”, señala Andrés Tortarolo, nuevo CEO de RBF.

Preparativos en el recinto del Reggaeton Beach Festival de Benidorm, en 2024 / INFORMACIÓN

Por su parte, Mattia Loetscher subraya que esta alianza estratégica permite “proyectar Reggaeton Beach Festival hacia una nueva dimensión a todos los niveles. No solo ampliamos su alcance como circuito de festivales, sino que evolucionamos RBF hacia una plataforma integral de producción, que abarca desde los eventos en vivo hasta la producción discográfica, el desarrollo de contenidos y la expansión internacional a escala global”.

Fechas del festival y entradas a la venta

Por el momento, los promotores del evento no han confirmado ni los artistas que participarán en el Reggaeton Beach Festival ni el recinto en el que se llevará a cabo en Alicante. No obstante, el macroconcierto se desarrollará durante dos días consecutivos, el 4 y el 5 de julio, y las primeras entradas ya se encuentran a la venta a precio promocional.

El escenario principal del Reggaeton Beach Festival en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El abono general está disponible por 60 euros más gastos de gestión, mientras que el abono front stage, situado en la zona más próxima al escenario, tiene un precio de 100 euros más gastos. Asimismo, se han puesto a la venta dos modalidades de abono VIP: una con consumiciones de bebidas alcohólicas por 225 euros y otra sin alcohol por 175 euros. Ambas opciones están reservadas para mayores de 18 años, si bien la primera incluye 12 consumiciones adicionales.

En ambos casos, los asistentes dispondrán de una tarima VIP elevada, acceso al front stage, 10 botellas de agua, un vaso conmemorativo, un pack de merchandising y una pulsera que permite el reacceso al recinto. Para quienes no dispongan de esta pulsera, la organización prohíbe la reentrada en la misma jornada una vez se abandone el recinto, una práctica que FACUA ha denunciado en varias ocasiones en otros festivales.

Noticias relacionadas

Según la organización FACUA-Consumidores en Acción, "la promotora no puede cobrar un extra por permitir a los asistentes salir y volver a entrar al recinto", y esta restricción solo sería legal en casos justificados por motivos de seguridad. Con todo, las entradas para el Reggaeton Beach Festival ya están disponibles a través de la web oficial de RBF. reggaetonbeachfestival.com.