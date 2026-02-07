Triunfo del novillero Javier Cuartero en el inicio de la temporada mexicana

Poco a poco, el novillero alicantino Javier Cuartero comienza a ser más conocido al otro lado del charco. Tras su triunfo como mejor novillero de la pasada Feria de Hogueras y coincidiendo con el inicio del mes de febrero, Cuartero ha comenzado a lo grande su campaña americana. El pasado lunes 2 abrió la puerta grande en la Corrida de la Candelaria, celebrada en la localidad norteña de Sombrerete, dentro del estado de Zacatecas. Cuartero participó en un festejo mixto junto al rejoneador Trik Othón y los matadores, César Montes y Juan Pablo Sánchez. Los novillos lidiados fueron de los hierros de Guadiana y Valparaíso. El primero, de nombre Escolapio, abrió plaza y Cuartero se mostró muy seguro y con buen oficio. Gustó mucho el recibo por verónicas con el capote, algo que domina bien Cuartero, tal y como ha demostrado en anteriores actuaciones. Desde ese primer momento ya se vio que el novillo tenía fijeza y prontitud, cualidades que el alicantino supo aprovechar luciendo con gran estética por ambos pitones, especialmente por el derecho, por el que el de Guadiana tenía mejor embestida. Una buena estocada le valió el premio de las dos orejas. El novillo de Valparaíso, lidiado en segundo lugar, tuvo mucha movilidad, aunque al mismo tiempo pedía mando. Cuartero se mantuvo muy firme con él y supo extraer lo mejor del animal. Fue por el pitón izquierdo por donde llegaron los momentos más lucidos y de mayor expresión artística. La actuación de Cuartero finalizó con el premio de una oreja a este novillo que hicieron un total de tres apéndices para el alicantino en la tarde.

Esta ha sido la primera de varias actuaciones que Cuartero tiene previstas para el mes de febrero. Entre las fechas ya cerradas destacan el 17 de febrero que hará el paseíllo en la plaza de Jalos, en la novillada del Carnaval junto a Guillermo Hermoso de Mendoza, Carlita, y Diego San Román y el 22 toreará en la plaza de San Marcos de Aguascalientes, ambos en México.

El hecho de que un novillero alicantino esté teniendo tanta presencia en México es de suma importancia por varios motivos. El primero es la proyección internacional que Cuartero está adquiriendo con unos compromisos que está aprovechando al máximo. Su nombre está presente en todas las crónicas aztecas, así como en los diferentes medios especializados de información taurina. Por otro lado, se trata de una preparación inmejorable de cara a una temporada de 2026 que será decisiva en la carrera de Cuartero, que ya abrió la puerta grande de Alicante con la novillada de Pedraza de Yeltes, festejo que inauguró la Feria de San Juan. Posteriormente fue premiado por el Ayuntamiento de Alicante, El Club Taurino y la Asociación Cultural «Puerta Grande» como el mejor novillero de todo el ciclo de Hogueras.