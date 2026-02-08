RetroKult Fest: un lugar para la nostalgia cinéfila en Alicante

Jalonado por cuatro ediciones anteriores, el festival de cine retro de Alicante, RetroKult Fest, regresa para celebrar su quinta edición del 9 de febrero al 5 de marzo. Con la mirada puesta en el siglo pasado para recuperar películas de culto de los años sesenta en adelante, este encuentro cinéfilo busca difundir este cine que no llega a ser del todo clásico pero que provoca la nostalgia entre muchos amantes del cine.

RetroKult Fest, organizado por Comunicaaacción con el patrocinio de la Concejalía de Cultura, la Diputación de Alicante y el Instituto Valenciano de Cultura, echa la vista atrás este año para rendir homenaje a cuatro títulos enmarcados en el género de terror y del thriller, cada uno de una década diferente, que se proyectarán en pantalla grande en los cines Kinépolis del centro comercial Plaza Mar 2, cuya entrada es de 5 euros.

Anthony Hopkins en "El silencio de los corderos" / INFORMACIÓN

Estas películas son Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock, La profecía (1976) de Richard Donner, La cosa (1982) de John Carpenter y El silencio de los corderos (1991) de Jonathan Demme y, tras cada proyección, se abrirá un coloquio con expertos en cine que darán algunas claves de los filmes vistos, moderados por Luis López Belda, profesor de la Universidad de Alicante, divulgador y miembro de la asociación Imajoven Alicante.

Las mejores y peores películas de Tom Cruise

Entre la docena de actividades preparadas destacan algunas charlas como la Tierlist de Tom Cruise. Desde sus grandes películas hasta los bodrios que preferimos olvidar, donde, a partir de una lista seleccionada de su filmografía, los ponentes deben elegir en consenso sus obras maestras, las pasables y las malas. Otra de las propuestas, Quick Choice, consiste en elegir la mejor película de los años 90 entre las personas invitadas, sin apenas tiempo para pensar.

Quick Choice del pasado año para elegir la mejor película de los años 80, en RetroKult Fest / INFORMACIÓN

También habrá charlas sobre el Universo Matrix o sobre el uso de la música en los grandes hits del cine de los años 80 y 90, visionado de los mejores números musicales en el cine, así como la proyección en versión original -dentro de Kinefórum- de la película Encuentros en la tercera fase (1977) de Steven Spielberg, con debate posterior de Augusto González y Bárbara Granja. Por último, se mostrarán los cortometrajes finalistas del certamen con la entrega de reconocimientos y el premio a la mejor pieza audiovisual para redes sociales con contenido retro.

