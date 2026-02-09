Benidorm Fest 2026: estas son las claves de la primera semifinal (y por qué puede haber sorpresa)

Este martes 10 de febrero empieza el Benidorm Fest 2026 y la primera semifinal viene como un buffet libre: hay guitarras, hay urbano, hay emoción, hay rarezas… y seguramente algún “esto en casa no me gustó, pero aquí me ha ganado”. Bienvenidos al Benidorm Fest sin molde: el que ya no pide permiso a Eurovisión.

En el escenario del Palau d’Esports L’Illa estarán KITAI, María León junto a Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox y LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Analizamos una a una sus canciones con una idea en mente: aquí no gana quien suena mejor en estudio, gana quien se adueña del directo. Nueve canciones y una pregunta: ¿quién sale de esta noche con el momentazo (y el meme) del que se hablará toda la semana?

Benidorm Fest 2026: análisis de la primera semifinal, canción a canción

"El Amor Te Da Miedo" - KITAI

La propuesta: Rock-pop emocional de alto voltaje, hecho para brillar en directo.

KITAI llega con una idea clara: hay bandas que se entienden mejor con focos que con auriculares. El Amor Te Da Miedo es guitarras al frente, mensaje claro y emoción reconocible: miedo al compromiso, relaciones que se rompen cuando toca ponerse serios. Sin cripticismo, sin florituras. Aquí se viene a impactar.

Lo positivo

La energía. Está construida para levantar al Palau: estribillo coreable, subida progresiva y clímax de saltos y garganta. ADN rock, pero con producción más abierta y televisiva. Bien defendida, puede convertirse en “ese momento” que pone al público de pie.

Lo negativo

La poca sorpresa. No es arriesgada: es efectiva, pero también familiar. Si la actuación no muerde (y no tiene un “giro” visual), puede perder terreno frente a candidaturas más raras o más redondas.

Si la puesta en escena está a la altura, puede salir de aquí con la actuación más redonda de la noche.

"Las Damas y el Vagabundo" - María León ft. Julia Medina

La propuesta: Pop luminoso y bailable, sororidad en modo himno.

Historia reconocible, giro de guion y resultado festivo: Las Damas y el Vagabundo convierte el “nos engañó el mismo tipo” en un “nos reímos juntas”. No hay reproche: hay complicidad, baile y mensaje entendido en diez segundos.

Lo positivo

La facilidad. Estribillo simple, tono alegre y potencial de química en el escenario si la alianza parece real. Además, es carne de redes: si la actuación tiene un gesto, un paso o una frase gancho, TikTok hace el resto.

Lo negativo

El piloto automático. Suena a radiofórmula y puede quedarse en “bien” si no aporta un elemento diferencial. Aquí el peligro no es que guste poco: es que guste… y se olvide rápido.

Ojo con el “factor público”: si consiguen que el Palau cante, ya tienen medio trabajo hecho.

"Bomba de amor" - Luna Ki

La propuesta: Pop latino-urbano hedonista, pensado para el baile y la actitud.

Luna Ki no disimula: Bomba de amor es disfrute, seducción sin culpa y energía de noche larga. Ritmo tropical, base urbana y un enfoque más de sensaciones que de historia.

Lo positivo

La presencia. Tiene estética, concepto y magnetismo. Si la puesta en escena está bien pensada, puede ser una de las actuaciones más comentadas: es de las que se entienden en un clip de 15 segundos.

Lo negativo

La prueba del directo. Aquí la voz y la ejecución mandan. Si hay grietas, se notan. Y si el show no está medido al milímetro, la “bomba” se queda en petardo.

Si Luna Ki sale airosa del estigma del autotune, su propuesta puede dar la campanada.

"Velita" - Greg Taro

La propuesta: Pop emocional de vocación internacional, íntimo pero con pulso bailable.

Velita habla de recuerdos y de lo que permanece cuando todo cambia. Arranca íntima y crece con calma, con un estribillo que entra fácil y una producción que acompaña sin comerse la emoción.

Lo positivo

La verdad. No intenta impresionar todo el rato: intenta conectar. Y en un festival de fuegos artificiales, una canción que respira puede destacar por contraste si la puesta en escena crea atmósfera.

Lo negativo

El riesgo de invisibilidad. Necesita puesta en escena fina y narrativa clara para que el espectador no la deje en “bonita” y pase página.

Si Greg clava el “momento cámara”, Velita puede ser la sorpresa de la noche.

"¿Qué vas a hacer?" - Izan Llunas

La propuesta: Pop comercial con toques de R&B y funk, amable y luminoso.

Izan apuesta por la familiaridad: primer flechazo, ilusión y un sonido pulido. ¿Qué vas a hacer? está hecha para gustar, sin aristas ni excesos.

Lo positivo

La claridad. Suena actual, tiene buen pulso y puede conectar con el espectador generalista. Es fácil de entender y fácil de escuchar.

Lo negativo

La intercambiabilidad. Correcta, sí. Memorable, no tanto. En una semifinal con propuestas muy marcadas, puede quedar en tierra de nadie si el directo no aporta un giro.

Si no añade un elemento diferencial, corre el riesgo de ser la que más rápido se diluya.

"Rákata" - Dora & Marlon Collins

La propuesta: Cumbia-balada con electrónica y giro experimental, imprevisible y rara, muy rara.

Rákata no va en línea recta: cambia, tensiona y juega a desconcertarte. Mezcla ritmos latinos con electrónica y un punto art-pop que no busca caer bien a la primera, sino meterte en su clima. Es una candidatura que pide atención y que, si conectas, te la llevas puesta.

Lo positivo

La identidad. Suena distinta y eso en una semifinal tan variada es oro. Además, Dora y Marlon tienen carisma y pueden convertir esa rareza en un momento muy televisivo si el directo está bien pensado.

Lo negativo

No es inmediata. Si la puesta en escena no ordena la idea, el público puede quedarse fuera y pasar página antes de que la canción termine de hacer efecto.

Es arriesgada, sí, pero si consiguen que la actuación “cuente” la canción, será de las que justifican que este festival ya no vaya con molde.

"T AMARÉ" - Tony Grox & LUCYCALYS

La propuesta: Pop dosmilero con raíz flamenca y un estribillo pegajoso.

T AMARÉ funciona rápido. Mensaje directo, estructura sencilla y un estribillo que se te queda sin pedir permiso. Empieza íntima, pero sabe crecer y acabar mirando al público de frente.

Lo positivo

El gancho. Es pegadiza, clara y fácil de recordar. La raíz flamenca le da identidad y la separa del estándar urbano sin encerrarla en nicho. Tiene pinta de canción que puede salir del festival con vida propia.

Lo negativo

Depende de que el escenario sume. No tiene “shock” visual, así que la puesta en escena debe acompañar el crecimiento emocional o puede quedar eclipsada por candidaturas más ruidosas.

Si el Palau canta el estribillo a pleno pulmón, puede colocarse en la parte alta de la clasificación.

"Mi Mitad" - Mikel Herzog Jr.

La propuesta: Pop introspectivo de corte clásico, todavía en fase de construcción.

Mi Mitad mira hacia dentro: conflicto, dualidad, emoción contenida. Hay base y formación, pero también sensación de artista aún construyendo su sello.

Lo positivo

La coherencia. Está bien armada y no sobreactúa. En un Benidorm Fest más libre, propuestas así pueden encontrar hueco si el directo está bien contado.

Lo negativo

La falta de carácter. Cumple, pero no se clava en la memoria. Le falta un gancho o un rasgo de identidad que lo diferencie con claridad.

El potencial está, pero la semifinal exige algo más que corrección: exige carácter.

"Los Ojos No Mienten" - Kenneth

La propuesta: Afro-pop urbano con actitud, sensualidad y vocación viral.

Kenneth viene alineado con el pulso actual: sonido urbano, relato de intuición y deseo, y sensación de “esto puede pegar”. Entiende el lenguaje de 2026 y juega con soltura entre lo comercial y lo identitario.

Lo positivo

La sintonía con su tiempo. Tiene actitud, discurso y sonido bien alineados. Proyecta presencia y ya arranca con respaldo del público. Si cierra bien el conjunto, puede crecer mucho en directo.

Lo negativo

El detalle fino. Para ser imbatible necesita una actuación sin fisuras: puesta en escena, control vocal y narrativa visual. Aquí no gana la “mejor canción”: gana el pack más sólido.

Si ajusta la ejecución, puede salir de aquí como uno de los nombres fuertes de cara a la final.

La Sirenita de Oro será el nuevo trofeo del Benidorm Fest 2026. / RTVE

Benidorm Fest 2026: el Palau dicta sentencia

Y cuando termine la noche, lo de menos será quién sonaba mejor en auriculares. En esta primera semifinal del Benidorm Fest 2026 hay propuestas que piden gritos, otras que piden silencio y alguna que pide una segunda escucha… pero con luces. Aquí el marcador real es la reacción del Palau: la ovación, el murmullo, el “¿qué ha sido eso?” y el estribillo que se queda. Así que lo único seguro es esto: mañana habrá nuevos favoritos y algún “no lo vi venir”.