Un homenaje a modo de premio en Alicante: nace la primera edición del Concurso de Composición Musical Óscar Esplá

Un nuevo galardón que homenajea la figura de Óscar Esplá y da valor y relevancia a los compositores emergentes. La Diputación de Alicante ha presentado este lunes la primera edición del Concurso Internacional de Composición Musical Óscar Esplá organizado por la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante (CSMA).

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha manifestado que "desde la Diputación nos sumamos a la creación de este galardón que tiene como objetivo posicionar la cultura de Alicante en el ámbito internacional, mediante el fomento de la investigación y creatividad musical, el diálogo entre la tradición e innovación, creando un espacio de visibilidad a los nuevos lenguajes de creación sonora". En esta primera convocatoria, el concurso ofrece un primer premio dotado con 6.000 euros y un accésit de 1500 euros.

Las obras participantes podrán enviarse desde hoy hasta el 30 de junio de 2026 y deben estar escritas para piano solista y orquesta de cuerda con la siguiente plantilla: seis violines primeros, seis violines segundos, cuatro violas, cuatro violonchelos y dos contrabajos. Además, se valorará la innovación basada en la interpretación de los principios actuales de la composición musical, tal como reflejan las bases, que se pueden consultar en la página web de La Mácula del Tiempo (https://lamaculadeltiempo.org/).

La presentación del certamen ha contado con la intervención del director del CSMA, Jesús Gómez, así como con del artista Eduardo Lastres y la crítica de arte Guillermina Perales, presidente y secretaria, respectivamente, de La Mácula del Tiempo, y la delegada provincial de la Fundación Asisa, Paula Giménez. Todos ellos han coincidido en destacar y agradecer tanto el apoyo como la colaboración de instituciones públicas y privadas en esta primera edición del Premio Óscar Esplá.

Un momento de la rueda de prensa donde se ha presentado el premio / Diputación

"En sucesivas ediciones, confiamos que estos premios de proyección nacional e internacional puedan estimular el apoyo de la sociedad alicantina a la creación musical, con el fin de desarrollar un programa de actividades que le den un mayor arraigo y la proyección internacional que se merecen", ha puntualizado Lastres. El certamen cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Alicante, Casa Mediterráneo, la Fundación Asisa o la Fundación Don Biblo, entre otras, así como del catedrático Manuel Desantes y del compositor alicantino Luis Ivars, presidente honorífico de Musimagen y miembro de la directiva de ECSA.

Noticias relacionadas

La entrega de premios se realizará en la Sala de Cámara del Auditorio de la Diputación de Alicante el 13 de noviembre. Asimismo, durante el acto se ejecutará un programa que incluirá la interpretación de las obras ganadora del primer premio y el accésit. El concierto correrá a cargo del pianista Jesús María Gómez Rodríguez junto a la Orquesta Filarmonía Ciudad de Orihuela bajo la dirección de Sixto Herrero. Tanto la ceremonia de entrega como el concierto serán objeto de una grabación sonora y de la realización de un vídeo para su difusión en redes sociales y culturales.