Aislados del público y sin redes sociales: así “encierra” RTVE al jurado del Benidorm Fest 2026

RTVE ha decidido mover ficha en el Benidorm Fest 2026 y uno de los cambios más significativos está lejos del escenario. El jurado profesional, responsable del 50 % del resultado final, votará este año aislado del ruido, sin móviles, sin redes sociales y sin contacto directo con la reacción del público. Una medida inédita que busca reforzar la idea de un Benidorm Fest menos “talent show” y más mercado musical real, pensado para que las canciones tengan recorrido más allá de la semana del festival.

Los ocho miembros del jurado estarán ubicados en una sala privada dentro del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, desde donde realizarán una escucha sin interferencias. No se sentarán a pie de escenario ni formarán parte del show visible y en las semifinales (10 y 12 de febrero) no se conocerán sus puntuaciones individuales, solo los seis clasificados por su criterio profesional. La final del 14 de febrero sí desvelará el reparto completo de puntos.

Un jurado pensado para la industria, no para el aplauso

El director del Benidorm Fest, César Vallejo, ha explicado que RTVE ha buscado un jurado capaz de entender la música como producto cultural e industrial, no solo como espectáculo televisivo. Por eso el panel mezcla perfiles de discográficas, producción, plataformas digitales, radio, festivales y medios internacionales, con una mirada amplia sobre cómo se construyen hoy las carreras musicales.

Estos son los ocho nombres que decidirán la mitad del festival.

Quién es quién en el jurado del Benidorm Fest 2026

Alicia García

Directiva con más de dos décadas de experiencia en la industria musical. Ha trabajado en Universal, Warner y Sony Music, siempre ligada a estrategia, marketing y desarrollo de artistas. Actualmente es directora de acuerdos estratégicos y patrocinios en Starlite Group, uno de los grandes eventos musicales del país. Su perfil aporta visión de marca, posicionamiento y largo recorrido.

Dani Ruiz

Productor y compositor con una trayectoria muy ligada al pop mainstream español. Ha trabajado con artistas como Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Ana Mena, Malú, Vanesa Martín o Chanel, y conoce bien la traslación del estudio al escenario gracias a su experiencia como director musical de giras. Es el perfil más centrado en cómo se construye una canción que funcione en directo.

Sonia Durán

Gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI) y una de las voces más relevantes del sector independiente. Su carrera combina formación artística, técnica de sonido, marketing y gestión cultural. Dirige los Premios MIN y trabaja activamente en la profesionalización del tejido musical español. Aporta una mirada menos comercial y más estructural del sector.

Melanie Parejo

Directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify. Supervisa equipos editoriales y relaciones con la industria en países clave del mercado europeo. Ha impulsado programas como RADAR o EQUAL, enfocados al talento emergente y femenino. Su presencia introduce el punto de vista de las plataformas y el consumo digital real.

Ignacio Meyer

Presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision, el mayor conglomerado de medios en español a nivel mundial. Su trayectoria está vinculada a la expansión global de contenidos musicales y audiovisuales. Es el perfil más claramente orientado al mercado internacional latino y estadounidense.

Javier Llano

Periodista y directivo con más de 25 años en radio musical. Responsable de programación en CADENA 100 y fundador de Rock FM y MegaStar. Su experiencia está ligada a detectar tendencias, formatos y artistas que conectan con el gran público. Representa el termómetro de la radio y el oyente medio.

Almudena Heredero

Gestora cultural con una larga trayectoria en festivales y eventos musicales. Ha dirigido Primavera Pro, ha estado al frente de Primavera Sound Madrid y actualmente preside la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM). Su perfil conecta el Benidorm Fest con el circuito de festivales y la programación cultural.

Roberto Santamaría

Director de Radio Nacional de España (RNE) y portavoz del jurado en esta edición. Con experiencia tanto en informativos como en programas musicales, aporta una visión transversal entre contenido, servicio público y divulgación cultural. Será la cara visible del jurado ante el público.

Cómo vota el jurado y por qué su papel es clave

El jurado profesional decide el 50 % del resultado total. El otro 50 % se reparte entre el televoto y la app de RTVE Play (25 %) y el jurado demoscópico (25 %). En semifinales, cada jurado reparte puntos del 12 al 2, pero el público solo conocerá qué canciones pasan el corte. En caso de empate final, el desempate recae en el jurado profesional.

Con el aislamiento, RTVE busca que las decisiones se tomen sin efecto ola, sin presión social y sin ruido digital, reforzando una idea clara: en el Benidorm Fest 2026 no se premia solo el aplauso inmediato, sino el proyecto artístico con más recorrido.

Un Benidorm Fest que mira más allá de la gala

El mensaje es evidente: el Benidorm Fest ya no se entiende solo como un escaparate televisivo, sino como un espacio para construir carreras. Y en ese contexto, un jurado encerrado, profesional y diverso puede cambiar la lectura de muchas actuaciones.

Porque este año, más que nunca, el aplauso se queda fuera… y la decisión se toma a puerta cerrada.