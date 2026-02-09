La música contemporánea llena el MACA de Alicante: esta es la programación de la nueva edición de SoniArt

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), en colaboración con la Asociación Cultural Música de Hoy, presenta una nueva edición de SoniArt, un ciclo de conciertos dedicado a la música compuesta en la última década del siglo XX y en el siglo XXI, interpretada según diversas perspectivas por músicos actuales. La sexta edición del ciclo se desarrollará a lo largo de 2026 con seis conciertos y varias actividades paralelas.

A través de distintas sensibilidades y enfoques, el ciclo reúne a destacadas figuras del panorama compositivo e interpretativo actual, creando un espacio experimental pensado para mostrar la diversidad de miradas y momentos de la creación sonora contemporánea. Así, dará comienzo el 15 de febrero a las 18 horas con la compositora Marisa Manchado. La programación continuará el 28 de marzo con un estreno absoluto de Yolanda Campos y continuará el 16 de mayo con la actuación de Ensemble Sonido Extremo.

El mes de septiembre arranca en el MACA con un concierto todavía por confirmar, para seguir el 17 de octubre con la actuación de Alberto Posadas. La agenda finaliza el 28 de noviembre con el recital del compositor Carlos Izquierdo. Como parte fundamental del proyecto, se mantienen las actividades paralelas a los conciertos, con el objetivo de acercar la música contemporánea a públicos diversos.

Entre ellas destacan las entrevistas abiertas al público, protagonizadas por los artistas invitados y difundidas a través del canal de YouTube de Lumina Ensemble, que permiten conocer tanto al creador como a la persona que lo impulsa. Asimismo, los ensayos serán de acceso público, ofreciendo una visión directa del proceso de preparación y producción de un concierto.

Imagen del proyecto musical Lumina Ensemble / INFORMACIÓN

Como principal novedad de esta edición, se desarrollará una acción didáctica y de promoción dirigida al alumnado del Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás de Alicante. Esta iniciativa busca fomentar nuevas estéticas y estimular la creación artística entre las nuevas generaciones de músicos. La actividad, dirigida por el compositor Carlos Izquierdo y Lumina Ensemble, se presentará en el concierto de clausura del ciclo, con la participación activa del alumnado.

¿Quiénes son Lumina Ensemble?

Lumina Ensemble es un proyecto musical formado por cuatro saxofonistas que aunán esfuerzos para ofrecer interpretaciones de alto nivel, comprometidas y respetuosas con la obra de los compositores. Su nombre hace referencia a la luz como símbolo de unión entre personas que confluyen en un proyecto común. El principal objetivo del ensemble es la difusión del repertorio compuesto a partir del siglo XXI.