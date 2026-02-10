Alicante blinda el Circo del Sol hasta 2028 y consolida su presencia en la ciudad
La prórroga aprobada marca la última anualidad posible según la cláusula vigente con la compañía canadiense, que regresa este verano a la Playa de San Juan con su espectáculo KURIOS – Gabinete de Curiosidades
El nombre del Circo del Sol vuelve a ocupar un lugar destacado en marquesinas y autobuses de la ciudad de Alicante. La compañía canadiense regresará este verano a la Playa de San Juan con su gran carpa para presentar KURIOS – Gabinete de Curiosidades, consolidando un año más su vínculo con la ciudad como una de sus sedes de referencia en España. Alicante será, además, una de las cinco únicas ciudades del país en acoger este espectáculo durante su gira nacional.
En este contexto, y tras la excelente acogida registrada en ediciones anteriores, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la prórroga del convenio que permitirá al Circo del Sol continuar presentando sus producciones en Alicante hasta el año 2028. Esta ampliación garantiza la llegada de un nuevo título al recinto de la Playa de San Juan, en línea con la periodicidad bienal con la que la compañía recala en la provincia.
El convenio inicial fue suscrito en 2022, coincidiendo con la representación de Luzia, y tuvo continuidad en 2024 con la reinterpretación del clásico Alegría. Ambas producciones congregaron a más de 110.000 espectadores, confirmando la capacidad de atracción del proyecto. El acuerdo contempla la posibilidad de prórrogas bienales, con un máximo de cuatro anualidades, y en virtud de esta cláusula se ha aprobado la extensión del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la empresa Gaïa Luxembourg S.A.
La prórroga del convenio no conlleva gasto alguno para la Administración local, aunque es la última anualidad posible conforme a la cláusula vigente. En este sentido, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que "es una gran noticia que nuestra ciudad continúe entre las pocas elegidas en España para las representaciones del Cirque du Soleil, unas producciones que sitúan a Alicante en el mapa cultural y actúan como un potente foco de atracción turística de calidad".
Sobre el nuevo espectáculo
La tercera producción del Circo del Sol que recalará en Alicante será KURIOS – Gabinete de Curiosidades, un espectáculo que recupera la esencia más reconocible de la compañía circense, combinando acrobacias de gran complejidad técnica con una cuidada estética poética, artística y humorística.
Ambientado en un pasado alternativo, KURIOS se desarrolla en el laboratorio mecánico de un científico convencido de la existencia de un mundo oculto e invisible, donde habitan las ideas más extravagantes y los sueños más ambiciosos. Al lograr abrir la puerta a ese universo de maravillas, el tiempo se detiene y un singular elenco de personajes irrumpe en su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones de forma inesperada.
Estrenado en Montreal en 2014, KURIOS – Gabinete de Curiosidades ha sido visto por más de seis millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo, con más de 3.000 representaciones a cargo de un elenco integrado por cerca de 50 artistas. Según ha destacado el Ayuntamiento de Alicante, las representaciones de la compañía de éxito internacional "son de gran interés para la ciudad, no solo desde el punto de vista cultural, sino también por la atracción turística que supone, sobre todo coincidiendo con el periodo estival".
