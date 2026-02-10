Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La artista Pilar Sala charla de ecofeminismo, arte y patrimonio en Alicante

La creadora protagoniza una nueva sesión de "Natur-Art" en la Sede Ciudad de Alicante este martes a las 18 horas

Obra de Pilar Sala

Obra de Pilar Sala / INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

La Sede Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4) organiza una nueva sesión de su espacio Natur-Art, con la artista plástica multidisciplinar Pilar Sala como protagonista. La sesión tendrá lugar este martes 10 de febrero, a las 18 horas, con entrada libre, y se plantea como un espacio de diálogo abierto en torno al ecofeminismo, el arte, el patrimonio y la educación, en un contexto de urgencia ecológica y necesidad de nuevos imaginarios colectivos.

Pilar Sala, creadora y farmacéutica de formación, compartirá su práctica artística, situada en el cruce entre arte y ciencia, y con la que explora la materia viva, los ciclos naturales y las relaciones entre cuerpos, paisajes y memoria. Su trabajo, basado en materiales orgánicos y técnicas artesanales, invita a repensar la forma de habitar el mundo desde la ética y el cuidado.

Laura Lucas Palacios, directora de Natur-Art y profesora del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Facultad de Educación de la UA, y María Amparo Calabuig Puig, profesora del Departamento de Ciencias Políticas, Antropología Social y Hacienda Pública de la Universidad de Murcia, acompañarán a la invitada en esta cita, dirigida a la ciudadanía interesada en el arte como motor de sensibilización y transformación social.

Sobre Natur-Art

Se trata de un espacio de encuentro para la discusión y participación pública sobre ecofeminismo, arte, patrimonio y educación. El objetivo principal es explorar cómo el arte, el patrimonio y la educación pueden contribuir a transformar nuestra relación con la naturaleza para construir un futuro más justo y sostenible. A lo largo de las diferentes sesiones, se invitarán a artistas, académicas y académicos, activistas, estudiantes y a toda la ciudadanía en general, a co-crear proyectos educativos y artísticos que promuevan la reflexión sobre temas del ecofeminismo, como son la ética de los cuidados, la convivencia interespecie, el colapso climático, la codependencia y la ecodependencia, el overshoot planetario, etc.

