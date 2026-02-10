Cultura estudiará redactar un Plan Estratégico de las artes escénicas y visuales

Se estudiará la redacción de un Plan Estratégico de las Artes Escénicas y otro del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, han afirmado desde la Conselleria de Cultura. La consellera Carmen Ortí ha mantenido este martes un primer encuentro de trabajo con representantes de las artes escénicas y el audiovisual, en el que ha subrayado la necesidad de abordar "una nueva etapa de diálogo estructurado y permanente con todos los agentes implicados", según un comunicado de la Generalitat. Este plan estaría concebido como una herramienta a integral que articule acciones reales y medibles, desde la creación y la formación hasta la exhibición, la mediación y el acceso de nuevos públicos.

El plan partirá de un enfoque transversal para "reconocer y atender la singularidad de los distintos sectores y fases del proceso escénico y audiovisual".

La Conselleria ha prometido un plan que no se limite a declaración de intenciones, sino que incorpore líneas de actuación concretas, "ecanismos de seguimiento y una visión a medio y largo plazo alineada con la realidad profesional de los sectores", según el Gobierno valenciano.

Objetivos principales

Entre los ejes prioritarios que se contemplan como base de trabajo destaca, entre otros, el refuerzo de la formación de los profesionales, tanto en el ámbito artístico como en el de la gestión, la producción y la mediación cultural. En este sentido, Ortí ha remarcado que la capacitación continua "es clave para garantizar la calidad, la sostenibilidad y la proyección futura de las artes escénicas y el audiovisual valencianos".

Otro de los objetivos estratégicos será la promoción del acceso de nuevos públicos a las propuestas escénicas y audiovisuales, con especial atención a la diversificación de audiencias, la educación cultural y la vertebración territorial.

El plan estudiará fórmulas para acercar las artes escénicas y el audiovisual a públicos que actualmente tienen un menor contacto con ellas, así como fomentar la creación de hábitos culturales estables y el vínculo entre ciudadanía y creación contemporánea.

Calendario de diálogo

Y para garantizar que el plan responda de manera efectiva a las necesidades reales de los sectores, Ortí se ha comprometido a establecer un calendario de diálogo estable, con reuniones periódicas y sectorializadas, que servirán para "recoger propuestas, detectar carencias y consensuar prioridades, de manera que el Plan Estratégico sea el resultado de un proceso participativo y compartido".

La Conselleria de Cultura considera que este proceso representa "una oportunidad clave" para reforzar el ecosistema escénico y audiovisual en la Comunidad Valenciana, mejorar sus condiciones estructurales y avanzar hacia un modelo más cohesionado, sostenible y abierto a la ciudadanía.

Según han afirmado, el estudio y posterior redacción del Plan Estratégico se abordará "con vocación de consenso y con la voluntad de convertirlo en un instrumento de referencia para el futuro de las Artes Escénicas y el Audiovisual en la Comunitat Valenciana".

Reuniones

En la ronda de reuniones celebradas este martes han participado representantes de l'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (AVEDIT), Comité Escèniques, Associació de Professionals de la Dansa de la CV (APDCV); Associació Valenciana d'Empreses de Dansa (AVED), Associació de Professionals del Circ de la CV (APCCV), Associació Valenciana d'Escriptors i Autors Teatrals (AVEET), Actores/Actrices (AAPV), Associació de professionals del teatre d'Alacant (PROTEA), Associació de Professionals de les Arts Escèniques de Castelló (PROART), Federación de Espacios Teatrales Independientes (FETI), Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques i Música (ADVAEM) y la Associació Valenciana de professionals de la Cultura.

Asimismo, en los encuentros con representantes del sector audiovisual han participado la la Asociación Alicante Audiovisual (A.A), Asociación Valenciana de Empresarios de Cine (AVECINE), la Asociación de Festivales de Cine de la CV (FESCICOMPAV), Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes (AVAPI), la Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes (AVANT), Asociación Valenciana de empresas Productoras de Animación (AVEPA), la Asociación de Guionistas de la CV (EDAV), Audiovisual Mediterranean Hub y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV)