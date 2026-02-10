Daniel G. Andújar apadrina un proyecto que funde tecnología, IA, agua y arte en Alicante

"De aquí puede salir de todo", afirma el alicantino Daniel G. Andújar, artista visual muy familiarizado con el uso de la tecnología y las bases de datos en sus creaciones artísticas -que ha llevado a lugares como el Museo Nacional Reina Sofía o la Documenta de Kassel-, que será el encargado de impartir los talleres del proyecto Difracciones del Agua, presentado este martes en el Museo de Aguas de Alicante y en el que colabora también el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

La intención es promover la creación y el arte a partir de la ciencia y la tecnología, algo parecido a lo que en su momento hizo Eusebio Sempere y otros artistas a finales de los años 60 en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid con la primera "computadora" que IBM ponía a disposición de los creadores. De ahí salió, por ejemplo, el Autorretrato de Sempere, realizado con dos mallas superpuestas y puntos de intersección, entre otras obras, como ha recordado la conservadora del MACA, Rosa Castells., quien ha destacado que Sempere fue "un referente en la necesidad de experimentación del artista y de adecuarse al lenguaje de los tiempos", sin dar la espalda a "la máquina".

Ahora, Aguas de Alicante propone a la ciudadanía utilizar sus datos abiertos al público sobre la circulación y la gestión del agua en la ciudad de Alicante y diseñar propuestas artísticas a través de talleres colaborativos que dirigirá Daniel García Andújar, quien ha apuntado que las posibilidades creativas son múltiples y diversas, ya que de ahí puede salir "desde una pieza sonora hasta una pintura, un dibujo hecho con un robot, un láser, una proyección, un vídeo o una performance" y subrayar que "el propio proceso" de diálogo entre arte y ciencia "es ya muy interesante".

El artista de Almoradí Daniel G. Andújar / HÉCTOR FUENTES

De hecho, es lo que espera Aguas de Alicante, como ha señalado el director de Innovación de la empresa mixta Aguas de Alicante, Ignacio Casals: "Queremos que nos sorprendan", ha indicado Casals, ya que "somos expertos en datos provenientes del ciclo del agua, pero si queremos ir más allá, necesitamos una mirada nueva", al tiempo que Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, ha señalado que el fin del proyecto es "dar visibilidad al portal de datos abiertos de Aguas de Alicante poniendo en valor que el tratamiento de datos puede trascender el ámbito técnico para integrarse en la cultura y en la sensibilización social".

Para visibilizar esas infraestructuras invisibles del agua, ese sistema inteligente que corre de forma subterránea por la ciudad, se combinará el análisis de datos masios (Big Data), la interligencia artificial y la creación en los talleres capitaneados por el artista de Almoradí, a quien la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha calificado de "referente del arte visual en España".

Un momento de la presentación del proyecto, este martes, en el Museo de Aguas de Alicante / HÉCTOR FUENTES

"Aguas de Alicante está liberando todos los datos de consumo, de presión, de la red del ciclo del agua, y con todos esos datos tan dispares que tienen registrados, que incluyen cosas como cuestiones químicas o de abastecimiento, que indican desde qué barrio consume más hasta en qué zona hay más droga, o se anticipan enfermedades, veremos cómo los artistas trabajan y cómo los interpretan", explica García Andújar, que concede importancia al papel del arte para "visibilizar algo que está oculto a la vista y que no todo el mundo puede entender, como son estas redes tan sofisticadas del circuito del agua".

García Andújar utiliza la tecnología en su trabajo artístico desde los años 90, con la irrupción de internet y el software libre, y siempre ha cuestionado desde un punto de vista crítico las promesas de igualdad y democracia que la tecnología vende. "Ahora vivimos en otra época y es bueno reflexionar sobre el momento en el que estamos con la inteligencia artificial, qué retos tenemos y que fronteras se pueden traspasar teniendo una actitud crítica", ha manifestado.

Cómo se articulan los talleres de Difracciones del Agua

El proyecto Difracciones del Agua se extenderá a lo largo de cuatro meses, entre febrero y junio de 2026, y consta de diferentes fases que arrancan con la apertura de la convocatoria abierta a participar, activa hasta el próximo 9 de marzo, en la web de Aguas de Alicante.

Los participantes seleccionados trabajarán en formato de talleres colaborativos durante los días 16, 17 y 18 de marzo, talleres que van desde la capacitación específica sobre el portal de datos abiertos por parte de técnicos de Aguas de Alicante, hasta la formación en Data Art e Inteligencia Artificial impartida por expertos.

El resultado de todo el proceso se materializará en una instalación modular, que integrará soportes físicos y también proyecciones digitales en el espacio expositivo del Museo de Aguas de Alicante durante el mes de mayo.

El proyecto concluirá el 4 de junio en el MACA con una conferencia magistral, seguida de la presentación de conclusiones y evaluación de la participación e impacto del proyecto.

El Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de Digitalización del Agua en el que Aguas de Alicante se encuentra inmerso es el marco y motor para el desarrollo de Difracciones del agua, validando el uso del arte y la tecnología como herramientas legítimas para mejorar la gestión hídrica y la relación de la ciudadanía con sus infraestructuras.