El horario del Benidorm Fest, en el punto de mira: ¿hay ninguneo de RTVE al formato?

La polémica acompaña a la quinta edición del Benidorm Fest desde que RTVE confirmó que mantendría el formato, pese a que España no participará este año en el Festival de Eurovisión. La decisión ha generado debate sobre la relevancia del certamen, dado que una de sus principales motivaciones históricas era seleccionar al representante nacional para el concurso europeo. Una decisión que podría motivar una bajada en los indices de audiencia de La 1 al carecer del atractivo de descubrir qué propuestas musicales competirían por España en Eurovisión.

No obstante, la ausencia del aliciente eurovisivo no ha sido el único factor que ha puesto en evidencia la falta de ilusión por esta edición. Las críticas del público general, y de los seguidores más acérrimos del programa, se han centrado también en los horarios y la extensión de las galas, que se prolongarán hasta pasada la 1 de la madrugada. La primera semifinal arrancará a las 22.50, una vez finalice La revuelta, mientras que la segunda comenzará tras la ida de la semifinal de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Este solapamiento ha generado cuestionamientos sobre la estrategia de programación de RTVE y sobre si se está respetando el perfil del público habitual del festival. Porque en otras ocasiones se ha suprimido la emisión del programa presentado por David Broncano si era importante retransmitir en el canal grande de RTVE un formato televisivo prioritario, como es el caso del fútbol.

En este contexto, algunos expertos y seguidores del festival han señalado que la corporación pública podría haber optado por ajustes que facilitaran la audiencia. Por ejemplo, programar el Benidorm Fest a las 21.45 y emitir La revuelta posteriormente, dado que se trata de un programa pregrabado y no en directo. De esta manera, un formato familiar y de gran seguimiento como el Benidorm Fest podría haber contado con un horario más accesible, adaptado a los espectadores habituales del certamen.

Críticas en redes sociales

Las redes sociales han sido un reflejo de este malestar. Algunos usuarios han expresado su frustración por el horario tardío y por la falta de motivación vinculada a Eurovisión. El usuario @adriiisinmas" escribió en su cuenta de X: "Es cuanto menos ridículo poner el Benidorm Fest a las 23 de la noche, luego pretendemos que el festival crezca". Otro usuario, @danirivera90, señalaba: "Hoy no veré Benidorm Fest en directo por la hora y porque no va nadie al festival de Eurovisión".

Más allá de la programación, la edición de este año se enfrenta al desafío de mantener la identidad del festival y consolidarlo como un escaparate de la música española, más allá de su función como preselección eurovisiva. RTVE ha apostado por reforzar la producción y ofrecer un espacio de visibilidad para los artistas, con ensayos y presentaciones diseñadas para maximizar la calidad del espectáculo y con un jurado especializado en la materia con contactos directos en la industria musical.

El ente público busca que el Benidorm Fest siga siendo un referente del panorama musical nacional, a pesar de las dificultades y la polémica que rodean a esta quinta edición. Sin embargo, el apoyo de la audiencia parece no acompañar este salto de calidad, debido a los horarios tardíos de las galas. Ante esta situación, muchos seguidores del festival se preguntan si estas decisiones responden a un cierto ninguneo por parte de RTVE o si, simplemente, el programa no ocupa la misma prioridad que otras apuestas de la cadena.