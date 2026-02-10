Una oportunidad para conocer a los nominados alicantinos a los Goya en la UA

El profesor de la Universidad de Alicante John Sanderson ha organizado las décimas Jornadas Profesionales del Cine Español, dedicadas este año a conocer en profundidad a algunos de los principales nominados alicantinos a los Premios Goya 2026, que se fallan el próximo 28 de febrero.

Entre ellos, destacan la cantante ilicitana Blanca Paloma y el compositor y músico alicantino Luis Ivars, nominados a mejor canción original por Caminar en el tiempo, de la película Parecido a un asesinato, un thriller de Antonio Hernández con Blanca Suárez, Eduardo Noriega y Tamar Novas, que inauguran las jornadas este miércoles 11 de febrero, a las 19 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal,4). La entrada es libre.

Esta es la primera nominación a los Goya de Blanca Paloma, finalista de Eurovisión 2023 con Eaea, y la cuarta nominación del músico Luis Ivars, que ya lo fue consecutivamente en las ediciones de 2015, 2016 y 2017. Los protagonistas, además, cantarán en directo el tema que aspira a estatuilla, ya que hay un piano en la sala, y puede que se animen a cantar algún otro tema.

Cartel de las jornadas / INFORMACIÓN

La segunda sesión de las jornadas se celebrará el miércoles 18 de febrero, a las 19.30 horas, con los cineastas David Valero, nominado en las categorías de mejores efectos especiales y mejor actor revelación a Hugo Welzel, coprotagonista con Christian Checa de su película Enemigos, y Adán Aliaga, nominado como productor de Jaibo Films esta edición por tres producciones diferentes que respalda: las tres nominaciones de la película de Avelina Prat Una quinta portuguesa; la de Balearic a la mejor dirección novel para su director Ion de Sosa; y el cortometraje documental El Santo, de Carlo d'Ursi.