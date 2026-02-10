Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más funcionarios beneficiados de viviendas protegidasGobierno municipal descarta dimisión de BarcalaEl videoanálisis de Toni CabotViviendas protegidas en Les NausObras del centro CAMP Santa FazSanidad vacuna por el brote de SarampiónSuben las temperaturas en AlicanteFuturo del Benidorm Fest
instagramlinkedin

Una oportunidad para conocer a los nominados alicantinos a los Goya en la UA

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante organiza unas jornadas con Blanca Paloma y Luis Ivars y con David Valero y Adán Aliaga

Luis Ivars y Blanca Paloma, una pareja de cine

Luis Ivars y Blanca Paloma, una pareja de cine

Luis Ivars y Blanca Paloma, una pareja de cine / Alex Domínguez

África Prado

África Prado

El profesor de la Universidad de Alicante John Sanderson ha organizado las décimas Jornadas Profesionales del Cine Español, dedicadas este año a conocer en profundidad a algunos de los principales nominados alicantinos a los Premios Goya 2026, que se fallan el próximo 28 de febrero.

Entre ellos, destacan la cantante ilicitana Blanca Paloma y el compositor y músico alicantino Luis Ivars, nominados a mejor canción original por Caminar en el tiempo, de la película Parecido a un asesinato, un thriller de Antonio Hernández con Blanca Suárez, Eduardo Noriega y Tamar Novas, que inauguran las jornadas este miércoles 11 de febrero, a las 19 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal,4). La entrada es libre.

Esta es la primera nominación a los Goya de Blanca Paloma, finalista de Eurovisión 2023 con Eaea, y la cuarta nominación del músico Luis Ivarsque ya lo fue consecutivamente en las ediciones de 2015, 2016 y 2017. Los protagonistas, además, cantarán en directo el tema que aspira a estatuilla, ya que hay un piano en la sala, y puede que se animen a cantar algún otro tema.

Noticias relacionadas y más

Cartel de las jornadas

Cartel de las jornadas / INFORMACIÓN

La segunda sesión de las jornadas se celebrará el miércoles 18 de febrero, a las 19.30 horas, con los cineastas David Valero, nominado en las categorías de mejores efectos especiales y mejor actor revelación a Hugo Welzel, coprotagonista con Christian Checa de su película Enemigos, y Adán Aliaga, nominado como productor de Jaibo Films esta edición por tres producciones diferentes que respalda: las tres nominaciones de la película de Avelina Prat Una quinta portuguesa; la de Balearic a la mejor dirección novel para su director Ion de Sosa; y el cortometraje documental El Santo, de Carlo d'Ursi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents