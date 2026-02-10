La Reina del Flow abre su gira de conciertos en Alicante en junio: entradas hoy a la venta
El show colombiano tiene programadas 11 actuaciones programadas hasta julio en nuestro país
Ha sido la serie de habla hispana más vista de Netflix y de ahí su salto a los escenarios. La Reina del Flow ha traspasado la ficción y ahora llena estadios con su drama, música urbana y coreografías al más puro estilo latino.
Charly Flow (Carlos Torres) será el protagonista de este concierto, acompañado por Yoni Trejos, encarnado por Jay Torres; María José Vargas como joven Yeimi; Juan Manuel Restrepo como Charly Flow/Pez Koi; Juan Palau como Drama Key y Kevin Bury como Cris Vega.
La Reina del Flow en Alicante
La gira de la Reina del Flow 2026 en España hará escala en 10 ciudades en junio y julio, empezando en El Muelle Live de Alicante y echando el telón en Barcelona:
- 13 de junio: Alicante (El Muelle Live)
- 19 de junio: Pamplona (Navarra Arena)
- 21 de junio: Sevilla (Live Sur Stadium)
- 26 de junio: Vigo (Galicia Fest)
- 27 de junio: A Coruña (Coliseum)
- 2 de julio: Madrid (Movistar Arena)
- 3 de julio: Tenerife (Palmetum)
- 5 de julio: Fuengirola (Marenostrum)
- 10 de julio: Gran Canaria (Aud. Parque San Juan)
- 2 de julio: Madrid (Movistar Arena)
- 11 de julio: Barcelona (Palau Sant Jordi)
Las entradas para todos los conciertos de la gira española de La Reina de Flow 2026 saldrán a la venta este martes 10 de febrero a las 12:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster.
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Expertos apuntan al visado de los requisitos como el punto ciego en la adjudicación de viviendas protegidas