Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El videoanálisis de Toni CabotViviendas protegidas en Les NausEducación suprime ciclos de FPObras del centro CAMP Santa FazSanidad vacuna por el brote de SarampiónSueben las temperaturas en AlicanteEscoltas MazónFuturo del Benidorm Fest
instagramlinkedin

La Reina del Flow abre su gira de conciertos en Alicante en junio: entradas hoy a la venta

El show colombiano tiene programadas 11 actuaciones programadas hasta julio en nuestro país

Cartel de La Reina del Flow

Cartel de La Reina del Flow / instagram @igleasiasentertainment

O. Casado

O. Casado

Ha sido la serie de habla hispana más vista de Netflix y de ahí su salto a los escenarios. La Reina del Flow ha traspasado la ficción y ahora llena estadios con su drama, música urbana y coreografías al más puro estilo latino. 

Charly Flow (Carlos Torres) será el protagonista de este concierto, acompañado por Yoni Trejos, encarnado por Jay Torres; María José Vargas como joven Yeimi; Juan Manuel Restrepo como Charly Flow/Pez Koi; Juan Palau como Drama Key y Kevin Bury como Cris Vega.

La Reina del Flow en Alicante

La gira de la Reina del Flow 2026 en España hará escala en 10 ciudades en junio y julio, empezando en El Muelle Live de Alicante y echando el telón en Barcelona:

  • 13 de junio: Alicante (El Muelle Live)
  • 19 de junio: Pamplona (Navarra Arena)
  • 21 de junio: Sevilla (Live Sur Stadium)
  • 26 de junio: Vigo (Galicia Fest)
  • 27 de junio: A Coruña (Coliseum)
  • 2 de julio: Madrid (Movistar Arena)
  • 3 de julio: Tenerife (Palmetum)
  • 5 de julio: Fuengirola (Marenostrum)
  • 10 de julio: Gran Canaria (Aud. Parque San Juan)
  • 2 de julio: Madrid (Movistar Arena)
  • 11 de julio: Barcelona (Palau Sant Jordi)

Noticias relacionadas

Las entradas para todos los conciertos de la gira española de La Reina de Flow 2026 saldrán a la venta este martes 10 de febrero a las 12:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  2. El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
  3. Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
  4. La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
  5. La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
  6. Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
  7. Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
  8. Expertos apuntan al visado de los requisitos como el punto ciego en la adjudicación de viviendas protegidas

Compromís acusa al PP de encubrimiento en la comisión de investigación sobre la dana de Valencia

Barcala reactiva las visitas a refugios de la Guerra Civil en Alicante tras revisar el guion por exigencia de Vox

Barcala reactiva las visitas a refugios de la Guerra Civil en Alicante tras revisar el guion por exigencia de Vox

Jóvenes y, por suerte, inexpertos: secuestran a dos mujeres para pedir un rescate en bitcoins a un hombre que ya los había vendido

Jóvenes y, por suerte, inexpertos: secuestran a dos mujeres para pedir un rescate en bitcoins a un hombre que ya los había vendido

Alicante se suma al plan autonómico contra los pisos turísticos y podrá sancionar desde este mes

Alicante se suma al plan autonómico contra los pisos turísticos y podrá sancionar desde este mes

El Consell le pide plazos claros al Ministerio de Justicia para los nuevos juzgados de Familia en Elche

El Consell le pide plazos claros al Ministerio de Justicia para los nuevos juzgados de Familia en Elche

La importantísima novedad sobre el SMI que destaca el abogado Miguel Benito Barrionuevo: "El salario base NO podría ser inferior a 1.221 €"

La importantísima novedad sobre el SMI que destaca el abogado Miguel Benito Barrionuevo: "El salario base NO podría ser inferior a 1.221 €"

Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia

Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
Tracking Pixel Contents