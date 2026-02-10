La Reina del Flow abre su gira de conciertos en Alicante en junio: entradas hoy a la venta

Ha sido la serie de habla hispana más vista de Netflix y de ahí su salto a los escenarios. La Reina del Flow ha traspasado la ficción y ahora llena estadios con su drama, música urbana y coreografías al más puro estilo latino.

Charly Flow (Carlos Torres) será el protagonista de este concierto, acompañado por Yoni Trejos, encarnado por Jay Torres; María José Vargas como joven Yeimi; Juan Manuel Restrepo como Charly Flow/Pez Koi; Juan Palau como Drama Key y Kevin Bury como Cris Vega.

La Reina del Flow en Alicante

La gira de la Reina del Flow 2026 en España hará escala en 10 ciudades en junio y julio, empezando en El Muelle Live de Alicante y echando el telón en Barcelona:

13 de junio: Alicante (El Muelle Live)

19 de junio: Pamplona (Navarra Arena)

(Navarra Arena) 21 de junio: Sevilla (Live Sur Stadium)

(Live Sur Stadium) 26 de junio: Vigo (Galicia Fest)

(Galicia Fest) 27 de junio: A Coruña (Coliseum)

(Coliseum) 2 de julio: Madrid (Movistar Arena)

(Movistar Arena) 3 de julio: Tenerife (Palmetum)

(Palmetum) 5 de julio: Fuengirola (Marenostrum)

(Marenostrum) 10 de julio: Gran Canaria (Aud. Parque San Juan)

(Movistar Arena) 11 de julio: Barcelona (Palau Sant Jordi)

Las entradas para todos los conciertos de la gira española de La Reina de Flow 2026 saldrán a la venta este martes 10 de febrero a las 12:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster.