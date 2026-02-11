El ADDA ofrece un recorrido por la música del compositor alicantino Ricardo Llorca

Ricardo Llorca es uno de los compositores alicantinos con mayor proyección internacional, ganada a pulso después de llevar 35 años viviendo en Nueva York y más de dos décadas trabajando como profesor en la prestigiosa The Juilliard School. Su música ha sido interpretada en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo: Lincoln Center de Nueva York, Carnegie Hall, el Auditorio de las Naciones Unidas de Nueva York, el Auditorio Nacional de Madrid, la Opera de Sao Paulo o la Sala Filarmónica de San Petersburgo, entre otras, y ahora le toca el turno a Alicante.

El compositor nacido en Benidorm en 1958 ofrece un recorrido por algunas de sus grandes creaciones este jueves 12 de febrero, a las 19 horas, en la sala de cámara del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y lo hará acompañado al piano por la reconocida intérprete Rosa Torres-Pardo, Premio Nacional de Música 2017, con quien Llorca ha trabajado en numerosas ocasiones, y por la mezzosoprano hispano-argentina Marisa Martins, nominada al Grammy en 2004 y galardonada con el Orphée d’Or en 2008. Además, el propio Llorca recitará algunos textos de Los Diarios de Manhattan, de su autoría.

Contento de que su música se escuche en su tierra, Ricardo Llorca mantiene que el concierto del jueves es una oportunidad para adentrarse en su obra, ya que el programa que ha preparado, llamado Somnis i melodies, cuenta con composiciones muy diversas, "desde el Cantar de Batre , que hice por encargo del Palau de la Música en junio del año pasado hasta The Dark Side, un monodrama para mezzosoprano y piano, que estrené en el año 1995 en Nueva York y que se ha grabado e interpretado en muchas ocasiones", apunta el autor.

Llorca indica que estos cantares de batre son "canciones de siega, que tienen una influencia árabe muy clara y que se han conservado milagrosamente en el norte de la provincia de Alicante, en Valencia y en algunas zonas de Cataluña. Son muy bonitas porque son una mezcla de flamenco, música del Magreb y música española", a lo que la pianista Torres-Pardo añade que "Ricardo ha hecho muy bien en llevarlo al piano porque no deja de ser canto y está muy bien escrita, el piano suena en todo su esplendor".

Piano y voz con fragmentos de textos propios

También se escuchará El Combat del somni, tres canciones para piano y voz solista según tres poemas de Josep Janés i Olivé, encargo de The New York Opera Society, además de Coral, "una obra mía para piano en la que voy a intercalar fragmentos de mis Diarios de Manhattan, que son unos diarios que escribí sobre el Nueva York de los años 90 y los músicos con los que trabajé. Uno de los capítulos se llama María Ribera, la llamada de la tierra, que es una soprano de de Alcoy que estudió conmigo en Julliards y que tiene una historia muy interesante".

El concierto termina con The Dark Side que, según opinan la pianista y la mezzosoprano, es una obra "rompedora, muy atrevida, no solo por la letra sino por la música".

Revisar el pasado para conectarlo con el presente

"La mirada hacia atrás es quizás la única salida posible. Revisar el pasado y volver a trabajar sobre las estructuras y sobre los conceptos clásicos de la música, retomando el concepto de expresividad según los modelos tradicionales", manifiesta el autor alicantino.

"En mi trayectoria como compositor he tenido siempre un gran interés por explorar y analizar las músicas tradicionales, como estos cantares de batre, y reinterpretarlas con elementos de música contemporánea. Para mí es fascinante fusionar -añade- los aspectos melódicos y rítmicos de estas canciones con los sonidos y estilos actuales, creando así una conexión entre el pasado y el presente. Así, al fusionar el cantar de batre tradicional con una base de música más actual, estoy intentando crear una nueva dimensión de estas tradiciones o músicas de nuestro pasado".

