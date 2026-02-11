Alicante rinde homenaje a Miguel Valor por su dedicación a la cultura

Alicante no olvida a Miguel Valor, fallecido en 2024, que abarcó todas las ramas de la política local, provincial y autonómica llegando a ser alcalde de Alicante y vicepresidente de la Diputación Provincial. Pero la cultura (sin olvidar el deporte) fue su verdadera pasión, de la que presumió y donde dejó más huella, y este miércoles Alicante ha querido agradecerle su entrega con un acto de homenaje en el Mubag, el Museo de Bellas Artes, en la calle Gravina, que contribuyó a construir y que él mismo inauguró en 2001.

Es en el Mubag donde se ha instalado una sala en la entreplanta que lleva su nombreen un acto al que han asistido su familia -su viuda, Mª Fernanda Ángel Botello y sus cuatro hijos: Miguel, Olga, Henar y Fernando-, el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; el director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Nicolás Bugeda; así como los expresidentes provinciales Julio de España y Antonio Mira-Perceval; el diputado provincial Carlos Pastor; la concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali; la vicerrectora de la UMH, Mª Asunción Amorós o la directora del Instituto Gil-Albert, Cristina Martínez. Además del director del Mubag, Jorge A. Soler, el personal del museo y su antigua responsable, Joserre Perezgil, una nutrida representación de artistas como María Chana, Eduardo Lastres o Dionisio Gázquez, entre otros, han querido sumarse a este homenaje al que han asistido más de un centenar de personas y que ha culminado con la actuación de la pianista Marisa Blanes.

Inauguración de la sala en el Mubag con el nombre del antiguo alcalde y diputado Miguel Valor / Pilar Cortés

El acto reconoce su contribución a la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de la provincia de Alicante y deja constancia de su compromiso y estrecha relación con el Museo de Bellas Artes, cuyo nombre propuso el propio Valor, como ha recordado Jorge Soler, quien ha destacado que antes de su creación, en 1997, activó un programa de exposiciones temporales en distintas ubicaciones, para sacar los fondos provinciales a la luz. "Promovió más de seis montajes expositivos en seis años en el Mubag" e inició la relación con el Museo del Prado, hoy multiplicada, sin olvidar su impulso a la creación del MARQ y a la inauguración del MACA.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha considerado que el homenaje a Valor debía haberse producido antes "pero nunca es tarde" y "hoy empezamos a pagar la deuda de gratitud que todos tenemos con él". Barcala ha lanzado dos propuestas: iniciar un expediente para dedicar a Miguel Valor un espacio en la ciudad "que recuerde su memoria para siempre", sin especificar ubicación ni fechas, y proponer a la Diputación una exposición con los catálogos de todas las exposiciones que se realizaron bajo su mandato "porque los cuidaba mucho", ha añadido.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha apuntado que el político alcoyano y alicantino "se recorrió la provincia poniendo en valor nuestro patrimonio cultural" y deja un legado "que no sé si soñó, pero es un legado de muchos años como sostén del patrimonio de los alicantinos", de alguien que supo "encarrilar todo ese despliegue cultural en el territorio" y "congregar todas las voluntades" para que Alicante tenga "uno de los museos más importantes de España".

Miguel Valor, un hombre de consenso

Ese "espíritu de consenso" ha sido reivindicado por su hija Henar y su hijo Miguel, que han agradecido el recuerdo a su padre, "que nos enseñó a mirar hacia dentro y a valorar todo lo que tenemos en la provincia. Los alicantinos somos mucho más de lo que nos hemos creído y espero que no lo olvidéis", ha destacado su hija, con un reconocimiento especial al director del Mubag, donde "gracias a este espacio, mi padre no muere". Su hijo Miguel ha destacado la "vocación profunda de servicio" de su padre y su "pasión por la cultura" ejercida desde sus distintos cargos, "donde todos salían de su despacho con la sensación de haber sido escuchados".

De "humanista" ha calificado Nicolás Bugeda a Valor por cuidar "a los suyos, no solo a su familia, sino a los museos, los artistas, los comisarios", mientras Juan de Dios Navarro -que tuvo dos lapsus con su apellido y le llamó Barceló en lugar de Valor- se ha referido a él como "una persona buena, muy prudente" y "un referente" en la provincia por su trabajo en pro de la cultura. "Alicante no te olvida", ha concluido.