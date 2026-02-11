Atyat, de maestra de primaria a participante del Benidorm Fest: "En mi trabajo me llaman Hannah Montana"

Hablar de Atyat es dar voz a una artista que ha desarrollado su creatividad musical en los márgenes que le dejaba el tiempo. Cantante, bailarina y actriz madrileña con raíces árabes, se define por la fusión de ritmos latinos y sonoridades árabes, un enfoque multicultural que le permite abrirse paso en una industria saturada de propuestas. En un contexto especialmente polarizado, tanto a nivel político como social, la intérprete reivindica la multiculturalidad desde el prime time de Televisión Española con Dopamina, una canción que clamará al amor y al deseo en el Benidorm Fest.

Dopamina es la canción con la que se va a dar a conocer al gran público y su título ya marca una intención clara. ¿Por qué cree que es una buena carta de presentación?

Creo que Dopamina habla muy bien de quién soy como artista porque mezcla música latina, que me encanta, con música árabe. Mi padre es egipcio y llevo toda la vida escuchando música árabe y bailando, así que era una propuesta que hablaba totalmente de quién soy como persona.

Su candidatura refleja la capacidad de la música para unir culturas y sonoridades distintas en una misma canción, algo muy ligado a su raíz personal. ¿Lo vive también como un mensaje social?

Totalmente. Mezclar sonidos y culturas es supergratificante, y que a la gente le guste esa mezcla lo es todavía más. Al final es algo que nace de mi cabeza y poder plasmarlo, hacerlo realidad y ver que conecta con la gente es muy bonito.

¿Es consciente de lo que esa mezcla cultural puede suponer en una sociedad tan polarizada?

Es que esto no lo he hecho pensando en lo que puede llegar a suponer para la sociedad. Toda mi música tiene esa raíz porque para mí es muy importante, es lo que soy. Cuando escuché Dopamina por primera vez en el estudio pensé que reflejaba perfectamente mis inquietudes. A quien no le guste lo entiendo, pero es mi identidad artística. Quería darme a conocer desde el principio con ese sonido, mostrarme lo más auténtica posible.

¿Cómo está siendo el primer contacto con el público y con los seguidores del Benidorm Fest?

La verdad es que están siendo majísimos conmigo. Evidentemente habrá gente a la que no le guste la canción, pero quienes sí conectan con ella la están apoyando mucho en redes sociales. Para mí, como artista emergente, es superguay sentir que la canción está siendo bien recibida.

¿Por qué decidió que el Benidorm Fest era el escaparate adecuado para lanzar su música?

Porque es un escaparate enorme. RTVE trabaja muchísimo para darnos visibilidad y siempre me ha encantado el Benidorm Fest. He seguido todas las ediciones anteriores, me he presentado en dos ocasiones y para mí estar aquí es un sueño hecho realidad. Estoy supercontenta.

Atyat durante la rueda de prensa de presentación del Benidorm Fest en el centro cultural / PILAR CORTES

El festival da visibilidad a artistas que compatibilizan la música con otros trabajos. En su caso, ¿quién es Atyat más allá del escenario?

Soy una chica normal que tiene su trabajo más allá de la música. Soy maestra en un colegio y llevo toda la vida haciendo música y soñando con este momento, pero también tengo que pagar las facturas a final de mes. Mi objetivo es poder dedicarme a la música al cien por cien, pero mientras tanto tengo que combinar ambas cosas. Trabajo entre semana y los fines de semana canto. En mi trabajo me llaman Hannah Montana porque me transformo en otra persona (ríe), pero así es como hay que llevarlo. No puedo dejar la música.

Si esta experiencia no le permite vivir de la música, ¿lo sentiría como una derrota?

Para nada. Esto que estoy viviendo ya es un sueño y nadie me lo va a quitar. La experiencia y la visibilidad son un regalo. Me siento ganadora solo por estar aquí porque, pase lo que pase, ya se ha cumplido algo que llevaba mucho tiempo persiguiendo. De entre un gran número de candidaturas que se han presentado, RTVE ha apostado por mí. Y que confíen en mí solo por una canción es muy reconfortante. Me siento en el deber de darles las gracias por la oportunidad y por dejarme mostrarme artísticamente.

Sin desvelar nada, ¿cómo definiría la puesta en escena de Dopamina?

Diría que tiene una parte muy exótica, algo que ya está en la canción. Pero nadie se imagina cómo va a ser, ni siquiera yo lo hacía al principio. El trabajo de Sergio Jaén y Borja Rueda ha dado un giro muy chulo a la puesta en escena y me encanta. Espero que al público también lo pueda percibir de la misma manera.

Se ha llegado a hablar del "chanelazo" del año. ¿Cómo recibe esa comparación?

Musicalmente no tenemos nada que ver, pero que me comparen con Chanel es un orgullo. Es increíble como se mueve sobre el escenario y ojalá poder llegar a su nivel en algún momento. Yo también he recibido muchos comentarios diciendo eso de "chanelazo", pero lo más importante sería que el público se quedase satisfecho después de ver la actuación.

También hay un trabajo importante de estilismo detrás con el benidormense Marcos Ruiz. ¿Puede adelantar algo?

No puedo contar nada, me lo han prohibido, pero estoy trabajando con Marcos Ruiz y Alberto Murtra, junto a Mar Merino, la estilista de RTVE. El resultado no es lo que yo me imaginaba, pero me encanta. Creo que tampoco será lo que el público espera y tengo muchas ganas de que lo podáis ver.

Atyat defenderá su canción "Dopamina" en la segunda semifinal del festival / PILAR CORTES

¿Le dio pena no poder mostrar esta propuesta en Eurovisión?

Mi objetivo siempre ha sido el Benidorm Fest. Ojalá la canción pueda llegar a Europa a través de las redes, habría sido otro sueño cumplido, pero tengo que decir que RTVE se está volcando muchísimo con nosotros y nos está dando un impulso enorme. Además, hay un premio económico muy importante para los artistas emergentes y, si tengo la oportunidad de ganar, lo invertiría en mi música, sin duda. En seguir creando, sacando canciones y apostando por este camino. Es un premio muy necesario.

¿Siente que el cambio del formato ha beneficiado al artista?

Totalmente, nos han beneficiado muchísimo. Ahora el festival se centra más en el artista y en la canción. Antes siempre estaba el filtro de Eurovisión, mientras que ahora es un festival de música en sí mismo, como se concibió al principio, donde las propuestas se ajustan más a cómo somos los artistas de verdad.

¿Este será es el inicio de una carrera a largo plazo? ¿Hay planes después del Benidorm Fest?

Ojalá sea el comienzo de una carrera, de verdad. Nosotros, por nuestra parte, ya estamos preparando cosas para después. Ahora estamos muy centrados en el Benidorm Fest, pero con la vista puesta en el futuro y en aprovechar la oportunidad al máximo.