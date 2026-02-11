El Aula de Teatro de la UA logra récord de nominaciones a los premios nacionales con una obra de Sanguino

El Aula de Teatro de la Universidad de Alicante ha conseguido once nominaciones a los Premios Nacionales de la Federación de Teatro Universitario con la obra La Odisea según Penélope, con versión y dirección de Francesc Sanguino. Este año concurren a este certamen a una veintena de universidades y la UA consigue alzarse con el mayor número de nominaciones de esta edición, dos más que las conseguidas el año pasado, en el que fue nominada a nueve categorías (cinco nominaciones con La Història del Comunisme contada per a malalt mentals y otras cuatro con Lisístrata. Ocuppy Acrópolis).

La Odisea según Penélope está nominada a mejor obra, mejor dirección, mejor actor principal (Juan Ballesteros), mejor actriz principal (Blanca Fernández-Campa), mejor actor secundario (Adrián Puig), mejor actriz secundaria (Gema Santamaría), mejor producción audiovisual (Taller de Imagen de la UA) mejor vestuario (Puri Moya y Sisi Álvarez), mejor iluminación (Francesc Sanguino y Jordi Chicoy), mejor cartel (Cesc Guevara) y una nominación al elenco al completo.

Un momento de la obra / INFORMACIÓN

El director, acompañado de parte del elenco, acudirá el próximo viernes 13 de febrero, a las 18 horas, a la Gala de entrega de premios en Madrid.

Recibida la noticia de las nominaciones, Sanguino ha reconocido "el esfuerzo de nuestras alumnas y alumnos, ya que combinan el estudio de sus carreras con un compromiso enorme durante dos años con el Aula de Teatro, confirmando estos años un talento que hay que acompañar y cuidar, como el esfuerzo del Vicerrectorado de Cultura por mantener un programa como el de la formación teatral, el del Servicio de Cultura por armar giras cada año de los montajes, así como el de los municipios de las sedes universitarias por recibirnos siempre con entusiasmo".

Imagen de "La Odisea, según Penélope" / INFORMACIÓN

Por su parte, la vicerrectora de Cultura, Catalina Iliescu, afirma que estas once nominaciones "no surgen de la nada, sino que llegan precedidas por otras nueve nominaciones del Aula de Teatro de la UA en la pasada edición. Este hecho nos confirma que escogimos el buen camino al apostar por la calidad de la enseñanza, por la solidez de un proyecto teatral que se centra en las y los universitarios, fortaleciendo su faceta actoral junto a la experimental porque la universidad es también laboratorio de talentos artísticos nacientes que han de ser guiados desde el conocimiento y la generosidad, en este caso, de Francesc Sanguino".

La Odisea según Penélope llega a Elda

Sanguino explica que esta obra pone el foco en Penélope y sus doce esclavas y en su visión de las aventuras de Ulises. La obra está integrada por un elenco de 23 actrices y actores alumnos de grado y la colaboración especial de una alumni, Elena Candela.

Este montaje, que se estrenó el 7 de mayo de 2025 y reinventa el clásico de Homero desde una mirada femenina y actua, ha participado en el Festival de Teatro Clásico de L’Alcúdia-UA, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante y, el próximo 27 de marzo, se representará en el Teatro Castelar de Elda con motivo del Día Internacional del Teatro.