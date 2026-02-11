El Benidorm Fest 2026 arranca con fallos técnicos y la audiencia pierde la paciencia: "Seguimos en las mismas"
El estreno de la quinta edición deja críticas por el sonido, desajustes técnicos y una sensación de déjà vu entre los espectadores
La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 prometía músculo técnico, salto televisivo y una producción a la altura de una quinta edición. En pantalla, sin embargo, el resultado fue irregular y, por momentos, decepcionante. Y, como ya empieza a ser tradición incómoda, hubo algo que volvió a repetirse: los fallos.
Y esta vez las redes no tardaron ni cinco minutos en señalarlo.
El sonido, el fantasma los Benidorm Fest pasados
Si algo incendió X durante la gala fue el audio. Voces mal ajustadas, bases que tapaban a los artistas y, en el caso más evidente, un corte de sonido durante la actuación de Dora & Marlon Collins que dejó a medio público en shock.
No es la primera vez. Y eso es precisamente lo que más molestó. En redes sociales se repitieron mensajes que apuntaban en la misma dirección: la sensación de que los problemas técnicos son ya recurrentes en el certamen. “Siempre pasa lo mismo”, “quinto año y seguimos igual” o “gran producción visual, pero el sonido sigue siendo el talón de Aquiles” fueron algunas de las críticas más compartidas por los espectadores.
Muchos seguidores coincidían en lo mismo: los planos, la iluminación y la escenografía han mejorado, pero el audio sigue siendo el punto débil del certamen.
Planos que no llegaron y momentos que se perdieron
No todo fue cuestión de decibelios. Durante la actuación de KITAI, un fallo de realización arruinó uno de los momentos más pensados del número: el plano selfie de Kenya. La cámara mal pinchada hizo que ese instante, diseñado para convertirse en icónico, se diluyera en directo.
Con María León y Julia Medina ocurrió algo similar. En el Palau, el momento en el que el corazón de atrezzo se partía y lanzaba confeti fue celebrado como una “piñata emocional”. En televisión, ese detalle prácticamente pasó desapercibido.
Y cuando Kenneth quiso rodearse de fuego, la línea de llamas no prendió como estaba previsto. El efecto, que debía elevar la intensidad del número, quedó en intento.
Voces desubicadas y artistas a contrapié
Más allá de los errores técnicos concretos, varios espectadores señalaron voces mal ajustadas y artistas que parecían luchar más contra la mezcla que contra los nervios.
En un formato donde el directo lo es todo, cualquier desajuste en las canciones se magnifica.
Entre la frustración y el meme
Eso sí: si algo tiene el Benidorm Fest es comunidad. Las críticas convivieron con el humor, los memes y la ironía colectiva. Porque sí, desespera… pero también nos da esa chispa que tiene el benidrama.
El problema no es que haya fallos. El problema es que, tras cinco ediciones, sigan siendo los mismos.
La segunda semifinal llega este jueves con una presión añadida: demostrar que lo del martes fue un tropiezo puntual y no un patrón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- ¿Por qué el norte de Alicante roza la noche tropical y la mínima en Alcoy es superior a la de Alicante?
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Un millón y medio de euros para unas obras que dan pena
- El nuevo mercadillo de Carrús, en Elche, atrae y genera dudas a partes iguales