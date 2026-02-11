El Benidorm Fest 2026 arranca con fallos técnicos y la audiencia pierde la paciencia: "Seguimos en las mismas"

La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 prometía músculo técnico, salto televisivo y una producción a la altura de una quinta edición. En pantalla, sin embargo, el resultado fue irregular y, por momentos, decepcionante. Y, como ya empieza a ser tradición incómoda, hubo algo que volvió a repetirse: los fallos.

Y esta vez las redes no tardaron ni cinco minutos en señalarlo.

El sonido, el fantasma los Benidorm Fest pasados

Si algo incendió X durante la gala fue el audio. Voces mal ajustadas, bases que tapaban a los artistas y, en el caso más evidente, un corte de sonido durante la actuación de Dora & Marlon Collins que dejó a medio público en shock.

No es la primera vez. Y eso es precisamente lo que más molestó. En redes sociales se repitieron mensajes que apuntaban en la misma dirección: la sensación de que los problemas técnicos son ya recurrentes en el certamen. “Siempre pasa lo mismo”, “quinto año y seguimos igual” o “gran producción visual, pero el sonido sigue siendo el talón de Aquiles” fueron algunas de las críticas más compartidas por los espectadores.

Muchos seguidores coincidían en lo mismo: los planos, la iluminación y la escenografía han mejorado, pero el audio sigue siendo el punto débil del certamen.

Plano fallido durante la actuación de KITAI en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 / RTVE

Planos que no llegaron y momentos que se perdieron

No todo fue cuestión de decibelios. Durante la actuación de KITAI, un fallo de realización arruinó uno de los momentos más pensados del número: el plano selfie de Kenya. La cámara mal pinchada hizo que ese instante, diseñado para convertirse en icónico, se diluyera en directo.

El corazón de atrezzo de María León y Julia Medina se parte y lanza confeti durante su actuación en el Benidorm Fest 2026, un momento que no se apreció en televisión. Select 69 more words to run Humanizer. / RTVE

Con María León y Julia Medina ocurrió algo similar. En el Palau, el momento en el que el corazón de atrezzo se partía y lanzaba confeti fue celebrado como una “piñata emocional”. En televisión, ese detalle prácticamente pasó desapercibido.

Y cuando Kenneth quiso rodearse de fuego, la línea de llamas no prendió como estaba previsto. El efecto, que debía elevar la intensidad del número, quedó en intento.

Instante de la actuación de Kenneth en el Benidorm Fest 2026 en el que la línea de fuego no llegó a prender en directo. / RTVE

Voces desubicadas y artistas a contrapié

Más allá de los errores técnicos concretos, varios espectadores señalaron voces mal ajustadas y artistas que parecían luchar más contra la mezcla que contra los nervios.

En un formato donde el directo lo es todo, cualquier desajuste en las canciones se magnifica.

Entre la frustración y el meme

Eso sí: si algo tiene el Benidorm Fest es comunidad. Las críticas convivieron con el humor, los memes y la ironía colectiva. Porque sí, desespera… pero también nos da esa chispa que tiene el benidrama.

Kenneth, participante del Benidorm Fest / ROBERTO MORENO MOYA

El problema no es que haya fallos. El problema es que, tras cinco ediciones, sigan siendo los mismos.

La segunda semifinal llega este jueves con una presión añadida: demostrar que lo del martes fue un tropiezo puntual y no un patrón.