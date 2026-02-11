Benidorm Fest 2026: estas son las claves de la segunda semifinal (y aquí sí hay fuego)

El Benidorm Fest 2026 arrancó con ambición de superproducción… y terminó dejando más dudas que titulares positivos. La primera semifinal prometía un salto cualitativo definitivo, pero entre fallos de sonido difíciles de justificar tras cinco ediciones, una realización que no siempre supo dónde mirar y artistas poco afinados (o directamente desubicados), el resultado fue irregular. Hubo casos especialmente llamativos, la esperada bomba de Luna Ki fue más bien una bombeta de esas que tiras al suelo con ilusión… y no explotan. El ruido llegó después, sí, pero no precisamente desde el escenario, sino tras su abandono del Palau antes de tiempo.

Había expectación con las escenografías, especialmente teniendo en cuenta el prestigio del encargado de darles forma, el ilicitano Sergio Jaén. El resultado, sin embargo, fue desigual: ideas interesantes que no siempre se tradujeron en impacto real en pantalla. Mucho concepto, poco golpe.

Kenneth, participante del Benidorm Fest / ROBERTO MORENO MOYA

Con ese arranque todavía reciente, la segunda semifinal del jueves 12 de febrero llega con una presión añadida: ahora sí hay que justificar el discurso. A las tablas del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm se subirán ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! & bailamamá.

Nueve propuestas muy distintas. Más riesgo, más nombres con recorrido y varias canciones que, sobre el papel, sí parecen diseñadas para incendiar la noche. La pregunta ya no es solo quién pasa a la final. La pregunta es otra: ¿aparecerá por fin ese momento incontestable que haga olvidar los tropiezos del estreno?

Benidorm Fest 2026: análisis de la segunda semifinal, canción a canción

"Turista" - ASHA

LA PROPUESTA: Pop global con aire mediterráneo que mezcla bolero, guitarras cálidas y un afrobeats elegante que avanza sin estridencias.

ASHA no viene a seguir la corriente. Turista se mueve lejos del manual urbano que domina playlists y semifinales. Aquí no hay drops explosivos ni poses de videoclip nocturno; hay melodía, clase y una nostalgia luminosa que respira verano tardío. Cantada en cuatro idiomas, la canción convierte el amor fugaz en metáfora vital sin necesidad de subrayados.

LO POSITIVO: Tiene sello propio. En un escaparate saturado de radiofórmulas, su identidad es un acto de valentía. Suena adulta, coherente y diferente, algo que siempre suma cuando todo empieza a parecerse demasiado.

LO NEGATIVO: La personalidad no garantiza votos. Necesita un golpe escénico inesperado, un detalle que transforme la elegancia en recuerdo. Si no aparece ese “algo”, puede quedarse en propuesta respetada… pero no decisiva.

¿TIENE POSIBILIDADES? Si guarda un movimiento inesperado para el directo, puede convertir la sofisticación en arma competitiva. Y eso, en una semifinal tan ruidosa, sería toda una jugada maestra.

"No volveré a llorar" - KU Minerva

LA PROPUESTA: Eurodance contemporáneo con aroma noventero que mezcla melodic techno, progressive house y discurso de empoderamiento.

KU Minerva apuesta por la épica electrónica. No volveré a llorar es ruptura, desgaste emocional y liberación envueltos en bases contundentes y un estribillo pensado para corearse con brazos en alto. Hay intención de himno y voluntad de pista de baile. La producción intenta actualizar el sonido noventero con una capa moderna, buscando esa nostalgia que vuelve a estar de moda… aunque no siempre funciona por decreto.

LO POSITIVO: Es directa y clara en su mensaje. Tiene energía, ritmo y una estructura reconocible que puede funcionar en directo si el sonido acompaña. En un buen día, puede convertirse en catarsis colectiva.

LO NEGATIVO: Suena forzada. La piel electrónica no termina de ajustarse y el conjunto transmite cierta sensación de producto prefabricado. Más revival que reinvención.

¿TIENE POSIBILIDADES? Depende del directo. Si la ejecución no eleva el conjunto, puede quedarse en eco del pasado… y el Benidorm Fest no suele premiar la nostalgia sin alma.

"Sobran gilipollas" - Funambulista

LA PROPUESTA: Indie-pop festivalero con ironía afilada y empaque de himno generacional.

Funambulista llega al Benidorm Fest 2026 con una canción que no pide permiso. Sobran gilipollas es desahogo, estribillo directo y una letra que dispara contra el ruido tóxico (digital y humano) con sarcasmo y mala leche controlada. Hay guiños clásicos, aroma de festival de verano y esa sensación de canción pensada para cantarse con cerveza en mano y dedo acusador en alto.

LO POSITIVO: La pluma. Pocos escriben con esa mezcla de ironía y naturalidad. Tiene oficio, experiencia y una identidad sonora reconocible. Además, su presencia eleva el nivel del cartel: no necesita demostrar nada.

LO NEGATIVO: No sorprende. Es marca de la casa y juega en terreno cómodo. Si el directo no aporta un giro visual potente, puede quedarse en “correcta” dentro de una noche que pide impacto.

¿TIENE POSIBILIDADES? Si el Palau entra en modo coro colectivo, puede convertirse en el himno incómodo de la edición. Y eso siempre suma.

"Bailándote" - Dani J

LA PROPUESTA: Bachata estilizada con vocación internacional y narrativa de amor a golpe de cuerpo.

Dani J trae al Benidorm Fest una bachata refinada, pensada para sonar europea sin perder el groove latino. Bailándote convierte el baile en lenguaje universal: miradas, química y conexión sin necesidad de diálogo. Todo fluye con suavidad, con una producción pulida que busca equilibrio entre emoción y pista de baile.

LO POSITIVO: Es coherente con su trayectoria. Dani J domina el género y se mueve cómodo en él. El ritmo es reconocible y tiene potencial para generar un momento coreográfico potente si la puesta en escena está bien medida.

LO NEGATIVO: Promete más de lo que entrega. Le falta chispa, riesgo y ese punto diferencial que la saque del terreno previsible. Puede sonar correcta… pero poco memorable.

¿TIENE POSIBILIDADES? Necesita un directo impecable y carisma desbordante. Si no hay electricidad real en el escenario, puede quedarse en baile lento… mientras otros incendian la pista.

"Tú no me quieres" - The Quinquis

LA PROPUESTA: Electrónica con ADN gamberro que mezcla UK Garage, dubstep y flamenco urbano en clave de despecho.

The Quinquis no vienen a encajar: vienen a descolocar. Tú no me quieres es un Frankenstein sonoro que actualiza el imaginario quinqui setentero con bases electrónicas agresivas, funk y actitud de carretera. Nace del despecho, sí, pero no hay victimismo: hay liberación, ruido y una energía que parece pensada para romper estructuras más que para agradar.

LO POSITIVO: Tienen personalidad y experiencia real sobre el escenario. Son de los que pisan tablas sin miedo. La mezcla es arriesgada y eso, en una semifinal que pide fuego, juega a favor.

LO NEGATIVO: No es una canción fácil. Puede resultar caótica si la realización no ordena el relato. Y en televisión, el caos sin narrativa se paga caro.

¿TIENE POSIBILIDADES? Si consiguen que la locura parezca controlada, pueden firmar uno de los momentos más comentados de la noche. Y eso, en Benidorm, ya es media victoria.

"Dopamina" - Atyat

LA PROPUESTA: Pop electrónico con fusión árabe-latina, sensual y diseñada para el impacto físico.

Atyat apuesta por el estímulo directo. Dopamina no se esconde: quiere ritmo, cadera y energía desde el primer compás. Mezcla sintetizadores de club con giros arabescos y una identidad multicultural que conecta con el pop internacional más inmediato. Es magnética, intensa y claramente pensada para que el escenario arda.

LO POSITIVO: Tiene sonido actual y ambición global. La fusión cultural está bien integrada y la coloca en una línea competitiva contemporánea. Si vocalmente responde, puede convertirse en uno de los números más potentes de la semifinal.

LO NEGATIVO: Es un cóctel exigente. Este tipo de propuesta necesita precisión absoluta: respiración, coreografía y control. Si se desajusta una pieza, todo puede tambalearse.

¿TIENE POSIBILIDADES? Si consigue dominar la ejecución sin perder sensualidad, puede reventar el Palau. Pero aquí no basta con la actitud: hay que sostenerla.

"Mataora" - Rosalinda Galán

LA PROPUESTA: Copla reinventada con electrónica contemporánea y discurso de empoderamiento femenino.

Rosalinda Galán no viene a jugar sobre seguro. Mataora rescata el mito de Carmen para darle voz propia, sin mirada masculina ni disculpas. Es tradición, sí, pero pasada por un filtro actual que mezcla dramatismo, electrónica y una interpretación que promete intensidad sin medias tintas. No es nostalgia: es relectura con intención.

LO POSITIVO: Tiene carácter. Hay algo visceral en la propuesta que no se puede fingir. Si la escenografía acompaña (y aquí el concepto es clave) puede convertirse en uno de los momentos más magnéticos de la noche. Voz, presencia y relato están alineados.

LO NEGATIVO: Es muy exigente. Si el directo no está medido al milímetro, puede caer en exceso o perder fuerza narrativa. Y en televisión, la línea entre épico y exagerado es fina.

¿TIENE POSIBILIDADES? Si logra que el dramatismo se sienta auténtico y no impostado, puede dar la campanada. No deja indiferente. Y eso ya la coloca en la conversación.

"Tócame" - MAYO

LA PROPUESTA: Pop electrónico con pulsión urbana y relato de dependencia emocional envuelto en sensualidad contemporánea.

MAYO juega a lo actual sin complejos. Tócame entra directa, con un estribillo adictivo y una producción que suena a 2026 desde el primer segundo. Habla de amor tóxico y deseo desde una estética cuidada y claramente pensada para cámara. Es magnética y competitiva.

LO POSITIVO: Tiene el “pack”. Sonido actual, identidad clara y ambición internacional. Además, es el único que no va de la mano de Sergio Jaén en la escenografía, algo que puede diferenciarlo visualmente del resto y darle aire propio en una noche muy marcada estéticamente.

LO NEGATIVO: Va sin red. Si la propuesta visual no impacta, quedará más expuesto que nadie.

¿TIENE POSIBILIDADES? Sí. Si su concepto se traduce bien en pantalla, puede salir como uno de los nombres fuertes de la semifinal.

"Despierto Amándote" - Miranda! & bailamamá

LA PROPUESTA: Electropop expansivo con brillo ochentero y amor sin frenos en formato XXL.

Miranda! no viene a probar suerte: viene a montar espectáculo. Despierto Amándote es color, dramatismo pop y hedonismo sin complejos, con una producción grande y muy pensada para televisión. A su lado está bailamamá, viejo conocido del Benidorm Fest tras la primera edición con Varry Brava, que aporta oficio festivalero y ese punto desenfadado que equilibra la fantasía argentina con energía más terrenal.

LO POSITIVO: Tienen tablas y saben cómo construir un número que funcione en pantalla. El estribillo es claro, la propuesta es coherente y el carisma no se improvisa.

LO NEGATIVO: El exceso puede jugar en contra. Si la puesta en escena se desborda o la realización no acompaña, puede quedarse en fuegos artificiales.

¿TIENE POSIBILIDADES? Sí. Si ajustan el show al milímetro, puede ser el gran momento pop que esta semifinal necesita.

Ahora sí hay algo en juego

La segunda semifinal llega con más tensión que la primera y, sobre todo, con menos margen de error. Después de un estreno más que cuestionable, la gala de este jueves puede redefinir el tono del Benidorm Fest 2026. O confirmar que el problema no era de expectativas, sino de ejecución.

Aquí ya no valen excusas de sonido, ni realizaciones distraídas, ni conceptos que funcionan mejor en nota de prensa que en tres minutos de televisión. Si algo ha demostrado este festival es que el directo desnuda a todos. El Palau no negocia: o hay conexión real, o hay distancia. Y en este escenario, la frialdad del público puede ser más determinante que cualquier voto profesional.

La semifinal no necesita perfección. Necesita verdad. Y, sobre todo, necesita un momento que obligue a dejar de hablar de lo que falló… para empezar a hablar de lo que funcionó.