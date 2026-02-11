Concierto solidario de la OJPA en Alicante por el 75 aniversario del Colegio Calasancio

Con motivo del 75 aniversario del Colegio Calasancio en la ciudad de Alicante, la Asociación de Antiguas Calasancias de Alicante, en colaboración con el propio centro educativo y la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA), han organizado el concierto solidario 75 años educando al son de la vida, que se celebrará el domingo 15 de febrero a las 18.30 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

La iniciativa cultural y musical nace con una doble finalidad: celebrar la trayectoria educativa y social del Colegio Calasancio a lo largo de estas décadas y contribuir, a través de la música, a una causa solidaria. La recaudación del concierto se destinará a partes iguales a la OJPA, proyecto de referencia en la formación musical de jóvenes talentos de la provincia, y a las Misiones Calasancias en la India.

Cartel del concierto / INFORMACIÓN

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante será dirigida por su fundador y director artístico, Francisco Maestre, junto a destacados intérpretes: el violinista solista Carlos Pirs Arechavala, la actriz y cantante Alejandra Gutiérrez, antigua alumna del Colegio Calasancio, y la bailaora de danza española y flamenco Joana Nani Hernández.

75 años educando al son de la vida es una propuesta que une educación, cultura, talento joven y compromiso social, y que se presenta como un espacio de encuentro entre comunidad educativa, antiguos alumnos, familias y ciudadanía, en un escenario emblemático como el ADDA.

Francisco Maestre, director de la OJPA / INFORMACIÓN

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse online a través de entradium.com y de forma presencial en la portería del Colegio Calasancio; Rogel Music y en Copistería 34 (Benalúa). También hay Fila Cero.